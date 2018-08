Franz Posch beim Tanzlmusigfest

Das Tiroler Tanzlmusigfest Wildschönau ist ein besonderes Musikschmankerl inmitten der Berge. Die BMK Auffach spielt einen Frühschoppen. Das Fest startet dann mit „Franz Posch und den Innbrügglern“ im Musikantenrad mit der „Berghammer Tanzlmusi“ und den „Ganggalbichlern“ auf der Hohlriederalm am 26. August 2018



AUF ZUM TANZLMUSIGFEST …… heißt es seit mehr als zehn Jahren am letzten Sonntag im August in der Wildschönau.



Das Tanzlmusigfest beim Berggasthof Koglmoos an der Mittelstation der Schatzbergbahn gehört zum fixen Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Wildschönau. Für Freunde von „echter“ Volksmusik ist es ein Pflichttermin. Das Berghaus Koglmoos ist ein idealer Platz mit einer grandiosen Aussicht, guten Küche und einem schönen Spielplatz.



Die Bundesmusikkapelle Auffach gestaltet ab 11.00 Uhr einen zünftigen Frühschoppen.



Zur Mittagszeit startet das Fest mit feinen Volksmusikklängen und lädt alle ein das Tanzbein zu schwingen.



„trachtig war grecht“ heißt es an diesem Tag!



Programm Hohlriederalm Mittelstation Schatzbergbahn. 26. August



11.00 Uhr Frühschoppen mit der Bundesmusikkapelle Auffach

12.00 bis 18.00 Uhr Tanzlmusigfest beim Koglmoos mit „Franz Posch und den Innbrügglern", der „Berghammer Tanzlmusi“ und „Ganggalbichlern“.



Moderiert wird die Veranstaltung von Volksmusikexperte Joch Weissbacher.

Brigitte und Lois vom Berghaus Koglmoos verwöhnen in gewohnter Weise mit lokalen Spezialitäten.



Für die bequeme Auffahrt mit der Schatzbergbahn bis zur Mittelstation + Talfahrt erhalten Besucher einen Sondertarif. Die Zufahrt nach Koglmoos ist für PKW ausnahmslos gesperrt. Die Schatzbergbahn ist bis 18.00 Uhr in Betrieb.

Die Veranstaltung lässt sich auch gut mit einer schönen Wanderung oder Radtour verbinden.



Bei Schlechtwetter findet das Fest in eingeschränkter Form mit den Ganggalbichlern statt.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers