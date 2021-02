Es tut sich was im Drachental Wildschönau

Auch wenn die Zeit etwas ruhiger ist, gehen die Baufortschritte im neuen Familienerlebnis in der Wildschönau voran. So wurde nun auch das Wahrzeichen des Parks in Form eines 10 Meter hohen Spieledrachens aufgestellt, angelehnt an das Wappentier der Wildschönau.Geplant und gebaut wurde der Drache vom Wildschönauer Georg Mühlegger (Arti), der bereits bei vielen Erlebniswelten mitgewirkt hat. Das Familienerlebnis Drachental Wildschönau wird in den nächsten Wochen noch um einige Attraktionen erweitert. Dazu kommen ein Motorikpark, Trampoline, Sprungturm, Bagjump, drei Übungstrails und verschiedene Spielelemente am Teich.Der Eislaufplatz, auch ein Teil des Projektes, ist bereits sehr gut besucht. Auch von den Schulen der Wildschönau wird er gern und gut genutzt. Für die wärmeren Jahreszeiten wird er in einen Funcourt umgewandelt und steht somit auch wieder heimischen Kindern, Vereinen und Schulen zur Sportausübung zur Verfügung. Das Familienerlebnis Drachental Wildschönau ist eine Mischung aus Abenteuer- und Sportangebot und somit eine wichtige Infrastruktur für Einheimische und Gäste. Bereits fertig gestellt, aber wegen Corona noch nicht in Betrieb sind der spektakuläre Drachenflitzer, ein Alpine Coaster der neuen Generation, und das 5D-Kino.Erfreulich ist auch der ökologische Gedanke im Gelände. Im Frühjahr werden noch über 1000 Sträucher und Bäume gepflanzt.Auch das „Grisu“ die Gastronomie im Drachental, ist inzwischen fertiggestellt und wartet darauf öffnen zu dürfen. Wirt Christian plant mit einem familiengerechten Angebot an Speisen und Getränken und ist überzeugt, dass das Drachental ein wichtiger Treffpunkt in der Wildschönau werden wird.Alles in allem ist das Drachental eine wichtige neue Einrichtung für die Wildschönau, sind sich die Verantwortlichen von Gemeinde und TVB Wildschönau einig.Die offizielle Eröffnung des Drachentals ist im Frühjahr geplant.Infos: www.wildschoenau.com