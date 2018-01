Ein Tal feiert für den guten Zweck - Schießhüttelgascha in Oberau!

Ein Urlaubstal feiert für einen guten Zweck – Benefiz-Gala mit bekannten Stars aus der Schlager- und Volksmusikszene am 25.Jänner 2018 in der Wildschönau. Die Vorbereitungen zur großen Benefiz-Gala - das "Schiesshüttl- Gascha" - des Sozial-und Gesundheitssprengels Wildschönau laufen auf Hochtouren!Am 25. Jänner 2018 steht die "Schiesshüttl-Arena" in Oberau - Wildschönau zum 6. Mal ganz im Zeichen der Musik. Zu diesem musikalischen "Großfeuerwerk" treten international bekannte Stars der Volksmusik-und Schlagerszene in den Ring der "Schiesshüttl-Arena". Darunter Superstars wie die "JULIAN DAVID", "MARC PIRCHER", "JULIA BUCHNER" und die "DIE ZILLERTALER MANDER".Die Wildschönauer verstehen es gemeinsam mit ihren Gästen zu feiern und wenn es um einen guten Zweck geht noch mehr. Die Schiesshüttelarena bietet dafür auch den perfekten Rahmen - inmitten des Dorfes Oberau - mit einer perfekten Winterkulisse.Jeder einzelne Besuch zählt - der gesamte Gewinn geht an soziale Zwecke in der Wildschönau!PROGRAMM19.00 Uhr Eröffnung der Veranstaltungab 19.00 Uhr Einstimmung mit der Guggamusig Wildschönauab 20.00 Uhr große Musikshow mit Musikgrößen aus der Volksmusik- und SchlagerszeneEnde ca. 23.00 UhrDie Veranstaltung des Sozial- und Gesundheitssprengels Wildschönau wird von weiteren Vereinen des schönen Hochtales unterstützt. Auch hier zeigt sich was durch gute Zusammenarbeit in einer Region alles erreicht werden kann.Der Abend verspricht ein echtes Highlight im Ski-Winter 2018 zu werden. Als "Gascha" bezeichnet man in der Wildschönau übrigens ein lustiges Treiben in geselliger Runde. Also Termin vormerken, warm anziehen und dabei sein!Der Eintritt zu dieser hochkarätigen Veranstaltung ist übrigens frei!DER NIGHTLINER sorgt für entsprechend entspannte Mobilität an dem Abend!Pressekontakt:TVB WildschönauA-6311 Wildschönau 337Tel.: 0043/(0)5339/8255-0.mailto: info@wildschoenau.com www.wildschoenau.com