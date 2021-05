Drachenstark: Das Neue Familienabenteuer in der Wildschönau

Die Wildschönau wartet 2021 mit einem neuen, abwechslungsreichen Angebot für Familien auf. Bei diesem Angebot wurde Wert auf einen guten Mix an Spaßelementen und Sport/Bewegungselementen gelegt, was einen immer höheren Stellenwert in der heutigen Gesellschaft hat. Dasnur 10 km von der Autobahnabfahrt oder dem Bahnhof Wörgl entfernt, im Zentrum von Oberau ist ganzjährig bequem zu erreichen.Sicher, spektakulär und auch bequem, das ist der 2,2 km langeim Freizeitpark. Derist das Herzstück des Areals in Oberau und die modernste Sommerrodelbahn der Welt. Ausgestattet mit der aktuellsten und sichersten Technik garantiert die Bahn zudem maximalen Komfort. Auch der Nervenkitzel kommt nicht zu kurz: Bis zu 25 Meter hohe Kreisel lassen den Adrenalinspiegel nach oben schnellen. Eine Attraktion, die es in dieser Form noch nirgends gibt.Das Angebot des„Familienerlebnis Drachental Wildschönau“ ergänzen ein 600 m2 großer, naturnaher Spiele-See mit beweglichen Holzflößen, Spieleinsel und Relaxzone. Ein 10m hoher Drachen aufgeteilt in 3 Stockwerke mit Kugelbahnen, Kletternetze und Spielräume ist das Wahrzeichen der Anlage.Im ersten 5D Kino Tirols werden kurze spannende Filme gezeigt, da heißt es einfach „anschnallen“ und überraschen lassen.Im Motorikparcour werden spielerisch motorische Fähigkeiten trainiert. Der Sprungturm mit Absprunghöhen von 2m, 3m, und 5m in einen 120m² großen AirBag, sowie eine Trampolinanlage bieten ebenso Sportmöglichkeiten mit hohem Spaßfaktor.Auf dem Funcourt gibt es die Möglichkeit für diverse Ballspielarten. Fußball, Basketball oder Volleybal, alles ist dabei. Parallel zum Funcourt ist eine Stockschießbahn installiert, ebenso eine Sportart, die sich großer Beliebtheit erfreut.Langeweile gibt es keine.....