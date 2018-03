Die Kraft des Tiroler Bergfrühlings genießen

Im Mai beginnt in der Tiroler Wildschönau die Frühlingssaison und die entzückenden vier Kirchdörfer mit den gepflegten Bauernhäusern, die unberührte Natur mit saftigen Wiesen und bunten Blumen und die Herzlichkeit der Menschen sind ein Garant für einen erholsamen Urlaub.Bereits am 5. Mai öffnet die Markbachjochbahn ihre Pforten. Das Markbachjoch besticht mit traumhaften Ausblicken und ist Ausgangspunkt für schöne Wanderungen z.B. zur Holzalm, zur Norderbergalm oder auf den Rosskopf. Im Frühling tummeln sich auch viele Paragleiter am Berg, denn die Region zählt zu den beliebtesten Flugbergen in Tirol. Der Rosskopf ist übrigens einer dieser Kraftplätze, von denen es in der Wildschönau einige gibt. Dazu gehört auch Filzmoos, ein Hochmoor, das zu den Wandertouren von Wanderprogramms gehört. Dabei erfahren Interessierte alles über Pflanzen und Kräuter, denn auch eine Kräuterexpertin ist dabei. In der Kundler Klamm fühlt man sich in eine andere Welt versetzt. Die Klamm verbindet die Wildschönau mit Kundl im Inntal und zählt zu den beliebtesten Wanderstrecken in Tirol.Die Genusswanderungen mit den Wanderführern erfreuen sich großer Beliebtheit, denn man erfährt auch so manche kuriose Geschichte rund um das Bergbauernleben in der Wildschönau. Auf vielen Genussrouten kann man auch Spezialitäten der Region verkosten wie „ausgezogene Nudeln“, „Brodakrapfen“ oder typischen Käse oder Speck direkt vom Produzenten.Das Hochtal lässt sich auch sehr gut mit dem E-Bike oder Mountainbike erkunden. Beliebte Ziele sind der Schatzberg, das Markbachjoch oder die Schönangeralm. Insgesamt gibt es 46 Almen in der Wildschönau. Ende Mai/Anfang Juni werden sie besiedelt und die Almen sind voller Leben und ein beliebtes Wanderziel.Fairpreisregion und SommeropeningAttraktive Pauschalangebote bietet die Wildschönau auch für Kurzurlauber, die den Frühling in den Bergen entdecken wollen. 3 Übernachtungen inkl. WildschönauCard (Gratis Bergbahnen, Museumeintritte, geführte Wanderungen etc) gibt`s in der Wildschönau bereits ab:183 Euro im 4**** Hotel mit Genießerpension135 Euro im 3*** Hotel/Gasthof mit Halbpension84 Euro in einer gemütlichen Privatpension mit Frühstück.Sehr beliebt sind auch Ferienhäuser bzw. – wohnungen oder Urlaub am Bauernhof.WildschönauCard – die GästeerlebnisCard beinhaltet viele Gratisleistungen bereits ab 1 Übernachtung:Die neue Card erhält jeder Gast bereits ab einer Übernachtung ohne Aufpreis. Die Karte berechtigt zu folgenden Gratisleistungen: Bergbahnfahrten, Museumseintritte, Schwimmbad, geführte Wanderungen und Erlebniskinderprogramm. Dazu kommen Bonusleistungen in der Wildschönau und Umgebung.Toptermine im FrühjahrDie Feiertage eignen sich ganz besonders für einen Kurzurlaub!06. Mai 2018Bergbahneröffnung Markbachjoch17. – 21. Mai 2018Sommeropening Wildschönau - Das Hochtal lädt zur Eröffnung der Sommersaison mit vielen attraktiven Angeboten und Gratisleistungen25. – 27.Mai 20183. Internationales Festival der Chöre31. Mai 2018Fronleichnam - Feierliche Messe mit anschließender Prozession23. Juni 2018Sonnwendfeuer und –feier am Markbachjoch - Abendfahrt mit der Gondelbahn. Bei Musik und Schmankerl begrüßen Gäste und Einheimische gemeinsam den Sommer und lassen sich von dem grandiosen Rundblick bezaubern.Ständig aktuell informiert werden Sie beiWildschönau Tourismus, Hauserweg, Oberau 337. A 6311 WildschönauTelefon: +43 5339 82550, Fax: +43-5339-825550Email: info@wildschoenau.com, Internet: www.wildschoenau.com