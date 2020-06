Almrosenzeit und Sommersonnenwende – eine ganz besondere Zeit in der Wildschönau

Wenn der längste Tag auf die kürzeste Nacht trifft, wird der Sommer im alpenländischen Raum mit Feuern am Berg begrüßt. Ein mittelalterlicher Brauch, der in Tirol eine lange Tradition hat, sind die Bergfeuer, die zur Sonnenwende, am 23. Juni, entzündet werden. Zahlreiche Vereine und Gruppen machen sich jedes Jahr auf den Weg, um an diesem Abend ihr Höhenfeuer zu entzünden und den längsten Tag im Jahr zu feiern.In der Wildschönau ist eigens die Gondelbahn in Niederau ab 18.00 Uhr in Betrieb und bringt Gäste auf das Markbachjoch. Bei Musik und Spezialitäten genießt Besucher den Rundblick auf 1500 Meter in Richtung Kitzbüheler- und Zillertaler Alpen sowie das Rofangebirge. All die Feuer ringsum sind ein unvergessliches Berg- Erlebnis. Pünktlich wird auch das eigene Feuer bei der Markbachjochalm entzündet.Wer mit einem Spaziergang am Plateau des Markbachjochs nicht genug hat, kann sich auf den 1731 Meter hohen Rosskopf begeben, von dem man auch einen herrlichen Rundblick hat. Bis 23.00 Uhr ist die Bergbahn in Betrieb.Jedes Jahr ab ca. Mitte Juni bis Anfang Juli ist Almrosenzeit. Es ist eine besonders schöne Zeit, für viele Bergfreunde die schönste, wenn ganze Berghänge in rot leuchten und das Bimmeln der Glocken überall zu hören ist. Es ist auch der Beginn des Bergsommers in der Wildschönau. So mancher Weg wird in dieser Zeit zum Almrosenweg, wie der Schatzbergrundweg. Oberhalb der Breiteggalm befindet sich übrigens das größte zusammenhängende Almrosenfeld Österreichs.Auch für Imker ist die Almrose besonders wertvoll. Der Almrosenhonig soll nach dem Manukahonig aus Neuseeland der wertvollste Honig sein. Jakob und Veronika Hölzl betreiben eine Bioimkerei in Auffach. „Da wir auf einer Seehöhe von 1143m wohnen haben wir einen sehr almrosenreichhaltigen Bienenhonig, aber auch ein wenig Wald- und Blütenhonig ist dabei“, berichtet Jakob. Eine Wanderung zum Sonnleitenhof und eine Führung durch die Imkerei bietet das Wanderprogramm der Wildschönau an.Das Wanderangebot der Wildschönau ist groß. 300 Kilometer Wege in allen Höhenlagen finden Sie in der Region. Die Wildschönau ist eine der traditionellsten Regionen Tirols. 260 bewirtschaftete schmucke Bauernhöfe und 46 Almen bieten jede Menge Fotomotive.Ob für einen Kurzurlaub oder länger. Ein Wanderurlaub in der Wildschönau ist einfach aufregend entspannend. Die Fairpreisregion bietet 7000 Gästebetten in verschiedenen Kategorien zu fairen PreisenAngebote für 3 Übernachtungen inkl. WildschönauCard (Gratis Bergbahnen, Museumeintritte, geführte Wanderungen etc) gibt`s in der Wildschönau bereits ab:180 Euro im 4**** Hotel mit Genießerpension135 Euro im 3*** Hotel/Gasthof mit Halbpension93 Euro Euro in einer gemütlichen Privatpension mit Frühstück.WildschönauCard – die GästeerlebnisCard beinhaltet viele Gratisleistungen: Die Card erhält jeder Gast ab einer Übernachtung ohne Aufpreis. Sie berechtigt zu folgenden Gratisleistungen: Bergbahnfahrten, Museumseintritte, Schwimmbad, geführte Wanderungen und Erlebniskinderprogramm. Dazu kommen noch viele Bonusleistungen in der Wildschönau und Umgebung.