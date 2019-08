11. „Tiroler Tanzlmusigfest“ auf der Hohlriederalm am 25. August 2019

Echte Volksmusikfreunde treffen sich beim „Tiroler Tanzlmusigfest“ am 25. August auf der Hohlriederalm/Koglmoos in der Wildschönau, die bequem mit der Schatzbergbahn (zum Sondertarif), zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar ist.11.00 Uhr Frühschoppen mit der Bundesmusikkapelle Auffach ab 12.00 Uhr im Wechsel mit der Kirchtagmusig Alpbachtal, den Wattentaler Musikaten und der 306 er Musi aus dem ChiemgauModeriert wird Volksmusikexperte Joch Weissbacher in gewohnt kurzweiliger Art und Weise. Natürlich darf getanzt werden und „Trachtig war grecht“ !Das Berghaus Koglmoos verwöhnt in kulinarischer Hinsicht mit Zillertaler Krapfen, Schmalznudeln und anderen Tiroler Spezialitäten.Für die bequeme Auffahrt mit der Schatzbergbahn bis zur Mittelstation + Talfahrt erhalten Besucher einen Sondertarif.Erwachsene € 10,60, Kinder € 6,40. Kinder unter 6 Jahre frei.Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.Bei Schlechtwetter spielt die 306er Musi aus dem Chiemgau im Gasthaus Koglmoos.