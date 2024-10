Gastgeber des Jahres ausgezeichnet

Im Rahmen der Jubiläumsgala zu „20 Jahre Brandenburger Gastlichkeit" wurden am Montag die "Gastgeber des Jahres 2025" in Potsdam ausgezeichnet. Das The Lakeside Burghotel zu Strausberg mit seinem Restaurant Royal konnte vom Brandenburgischen Hotel- und Gaststättenverband als Gesamtsieger des Seenland Oder-Spree als auch Brandenburgs ermittelt werden. So darf sich das Vier-Sterne-Superior-Hotel mit gehobener Gastronomie unter der Direktion von Marcell Kästner nun ab sofort mit gleich zwei schwarz-goldenen Plaketten schmücken. Grundlage für diese Entscheidung waren neben einem Mystery-Check, bei dem geschulte Testpersonen Angebot, Service und Qualität des Betriebes nach zuvor festgelegten Kriterien prüfen, auch die digitale Reputation sowie der Online-Auftritt des Hauses.



In Anwesenheit des Wirtschaftsministers Jörg Steinbach, des Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg Olaf Schöpe sowie des Geschäftsführers der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH Christian Woronka konnten außerdem auch die blau-weißen Plaketten der „Brandenburger Gastlichkeit“ für die Jahre 2025 und 2026 an 11 weitere Gastgeber im Seenland Oder-Spree vergeben werden. Sie alle stehen im besonderen Maße für Serviceorientierung und gelebte Gastlichkeit. So dürfen sich neben dem The Lakeside Burghotel zu Strausberg auch die Hofküche Köllnitz auf dem gleichnamigen Naturgut in Groß Schauen, das Fischhaus Wendisch Rietz, das Restaurant Theo´s im Hotel-Resort Märkisches Meer in Diensdorf über die Auszeichnung freuen. Auch das Altstadt-Café Domichowski in Storkow hatte sich der Prüfung durch den DEHOGA erfolgreich unterzogen. Weiterhin darf sich auch Familie Neidhardt die Plakette an ihrem Restaurant Alter Weinberg in Storkow aufhängen. In Woltersdorf darf sich das Restaurant Schönblick nun wieder mit der besonderen Plakette schmücken. Ebenso wie das am Bad Saarower Kurpark gelegene Restaurant Seaside im Hotel Victoria Suites, das Restaurant Kleinod im Hotel Schloß Reichenow am Rande der Märkischen Schweiz, das Restaurant Heinitz 11 vor den Toren des Museumsparks in Rüdersdorf, das First Class Erlebnishotel Flora in Fredersdorf-Vogelsdorf als auch das Gasthaus Schwielochsee im Friedländer Ortsteil Niewisch.



„Dass im Jubiläumsjahr der Qualitätsinitiative erneut so viele Betriebe aus dem Seenland erfolgreich teilgenommen haben, freut mich sehr. Und natürlich bin Ich auch auf den Gesamtsieg des Landes Brandenburg stolz und gratuliere Herrn Kästner und seinem großartigen Team im The Lakeside Burghotel zu Strausberg recht herzlich zu diesem Erfolg. Ich beglückwünsche selbstverständlich auch alle anderen Gastgeber zu ihrer Auszeichnung. In diesen Zeiten bedarf es einer besonderen Würdigung der Arbeit und des serviceorientierten Engagements der Gastronomen und Hoteliers.“, so Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree.



Mit dem Gütesiegel "Brandenburger Gastlichkeit", welches der Brandenburgische Hotel- und Gaststättenverband alle zwei Jahre neu vergibt, soll die Qualität in der Gastronomie stetig verbessert und bekannt gemacht werden

(lifePR) (