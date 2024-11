Adventszeit ist Erlebniszeit im Seenland Oder-Spree

Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür und der eine oder andere kann die Adventszeit kaum erwarten. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree verkürzt die Wartedauer in diesem Jahr und lädt Gäste als auch Einheimische schon im Voraus ein, sich eine erlebnisreiche Vorweihnachtszeit zu planen. Vom 1. bis 24. Dezember lädt die größte Reiseregion Brandenburgs zu einer Entdeckungsreise der besonderen Art ein. Hinter jedem Türchen des Adventskalenders auf der Webseite seenland-oderspree.de sind einzigartige Erlebnisse, Angebote und Inspirationen zu finden: ob besondere Führungen, exklusive Museumsbesuche, zauberhafte Weihnachtsaktionen oder kulinarische Highlights – jeder Tag hält eine neue und besondere Aktivität vom Berliner Umland bis an die Odergrenze, vom Scharmützelsee bis ins Schlaubetal bereit.



Das Kennenlernen von besonderen Menschen mit ihren interessanten Geschichten sowie die Entdeckung spannender Orte steht dabei im Mittelpunkt. Sei es die Organistin in Müllrose, welche sich mit ihrem Lieblingsinstrument bestens auskennt, der Mönch aus Neuzelle, der über sein Leben im Kloster nach Rundgang durch den Erholungsort berichtet, der Kapitän, der die Gäste über den Schwielochsee schippert und die eine oder andere spannende Anekdote preisgibt, der Schlaubetaler Hotelchef, der über seine Leidenschaft zur Region bei gemütlicher Feuerschale erzählt, der Förster, welcher sich nicht nur im Wald sondern auch in Sachen Wild auskennt oder die Tourismusexpertinnen aus Wendisch Rietz, welche zu einer Wanderung durch den Erholungsort mit anschließendem Glühwein-Schnack einladen. Museumspark Rüdersdorf, das Lunik in Eisenhüttenstadt, die historische Straßenbahn und die Marienkirche von Frankfurt (Oder), das Wettermuseum in Lindenberg, die Streleburgen von Beeskow und Storkow, das Hof-Theater in Bad Freienwalde oder das Museum in Strausberg sind nur einige der vielen Orte, die es an 24 Tagen zu erkunden gilt.



Und das Beste: Man kann nicht erst am Aktionstag hinter das Türchen blicken, sondern schon jetzt seine erlebnisreiche Adventszeit planen. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude – gerade an Weihnachten.

