Kunst kaufen von der Couch aus: Auktion am 11. April

Der Ahrenshooper Auktionator Christopher Walther veranstaltet am 11. April um 17.00 Uhr eine Kunstauktion, bei der 80 Werke namhafter Künstler, darunter Paul Müller-Kaempff, Julie Wolfthorn und Elisabeth Andrea, versteigert werden. Interessierte haben mehrere Möglichkeiten, für ihre Lieblingsstücke mitzubieten: schriftlich per E-Mail, Fax oder Brief im Voraus, telefonisch, wobei die Bieter ihre Rufnummer hinterlegen und einen Anruf bekommen, sobald das jeweilige Werk versteigert wird, oder live und unmittelbar über das Auktionsportal www.lot-tissimo.com . Einen Überblick über die zu erstehenden Bilder erhalten Interessierte unter www.christopherwalther.com . Der Großteil der Bilder ist in der Künstlerkolonie Ahrenshoop und auf der Insel Hiddensee in der Zeit zwischen 1890 und der Mitte der 1920er-Jahre entstanden.Weitere Informationen: www.christopherwalther.com