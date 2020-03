Fotoschule Schwerin bietet kostenfreien Smartphone-Fotokurs an

Die Fotoschule Schwerin bietet einen kostenfreien Kurs an, in dem Hobbyfotografen über Fotografie mit dem Smartphone informieren können. Dabei vermittelt Ecki Raff, Fotograf und Inhaber der Fotoschule, in sieben Lektionen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen Wissenswertes zur Lichtmalerei, angefangen bei der Belichtung bis hin zur Bildbearbeitung. Interessierte sind aufgerufen, sich unter diesem Link anzumelden. Der Kurs startet am 22. März und ist so aufgebaut, dass alle Aufgaben zu Hause erledigt werden können. In einer Facebook-Gruppe, die ebenfalls von Ecki Raff moderiert wird, haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich über ihre Arbeiten auszutauschen.Weitere Informationen: www.fotoschule-schwerin.de