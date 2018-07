50 Kontrabasse bringen Ludwigslust zum Klingen

Vom 22. bis 29. Juli dreht sich in Ludwigslust alles um das größte der Streichinstrumente, den Kontrabass. Mehr als 50 hoffnungsvolle Talente aus 24 Ländern messen beim 10. Internationalen Johann-Matthias-Spergerwettbewerb ihr musikalisches Können und machen die barocke Stadt in dieser Zeit zum Zentrum der Kontrabasswelt.ergänzen den Wettbewerb.Spannend und aufregend ist das nicht nur für die Wettbewerbsteilnehmer, sondern auch für das Publikum. Alle Wettbewerbsvorspiele sind öffentlich und können von jedermann kostenfrei besucht werden. Zu den Pflichtstücken des Wettbewerbs gehört unter anderem eine Auftragskomposition des bulgarischen Komponisten und Kontrabassisten Emil Tabakov.Aber auch die Jury ist international besetzt.werden unter den 50 Kandidaten den oder die Beste ermitteln.Die Präsidentin der Internationalen Sperger-Gesellschaft Frau Prof. Christine Hoock freut sich besonders, dass es schon vor einiger Zeit gelungen ist, „ …mit dem Chefdirigenten des „NDR Elbphilharmonie Orchesters“ Hamburg Thomas Hengelbrock und der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg – Vorpommern Frau Birgit Hesse zweiaus dem künstlerischen und kulturpolitischen Bereich gewonnen zu haben.“Zwei wunderbare Konzerte umrahmen den Wettbewerb. Am 22. Juli stellt sich die Jury immit einem eigenen Konzert dem Publikum vor. Bevor es am 29. Juli in die Finalrunde geht, wird am 28. Juli eine lebensgroße Bronzeplastik des Künstlers feierlich der Öffentlichkeit übergeben. Dazu sind alle Einwohner und Gäste der Stadt herzlich eingeladen.Für das Spiel um Wettbewerbssieg liefert die imposante Stadtkirche den drei Finalisten genau die richtige Kulisse. Dem Sieger gebührt dann zum krönenden Abschluss die Ehre,spielen zu dürfen.Die charmante Kleinstadt Ludwigslust ist mit gutem Grund Austragungsort des Wettbewerbs., der Namensgeber des Wettbewerbs und, lebte und arbeitete in Ludwigslust. Der Ort war von 1763 bis 1837 Hauptresidenz der (Groß-)Herzöge von Mecklenburg-Schwerin und ab 1767. Ende des 18. Jahrhunderts avancierte der Ort zum Zentrum der modernen Kirchenmusik Deutschlands. Namhafte Musiker wie Rosetti und Westenholtz wurden verpflichtet. So auch Johann Matthias Sperger, der von 1789 – 1812 Kontrabassist an der Mecklenburgischen Hofkapelle war. Er hinterließ einen überaus reichen Fundus eigener Kompositionen.Wer mag, kombiniert den Besuch des Wettbewerbs mit einer Besichtigung der wunderschönen Barockstadt mit seinem prachtvollen Schloss und dem Ludwigsluster Schlosspark, der zu den größten und schönsten Landschaftsparks Deutschlands zählt.und weitere Informationen zu Ludwigslust gibt es in der Ludwigslust-Information unter Telefon 03874 526251, per E-Mail an tourismus@stadtludwigslust.de oder unter www.ludwigslust.de Kostenfreie Besuche aller Wettbewerbsvorspiele ganztägigZebef e.V., Alexandrinenplatz 119288 LudwigslustEröffnungskonzert – JurorenkonzertSo, den 22. Juli 2018, 19.00 Uhr, Schloss Ludwigslust, Eintritt: 15,00 €Feierliche Übergabe der Sperger-SkulpturSa, den 28. Juli 2018, 15.00 UhrAn den KaskadenAbschlusskonzert – Preisträgerkonzert mit der Mecklenburgischen StaatskapelleSo, den 29. Juli 2018, 17.00 Uhr Stadtkirche Ludwigslust, Eintritt: 15,00 €Mareike KönigStadt Ludwigslust | Fachbereich KulturTelefon: 03874 526240E-Mail: mareike.koenig@ludwigslust.de Sylvia WegenerStadt Ludwigslust | Mitarbeiter für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 03874 / 526120E-Mail: sylvia.wegener@ludwigslust.de Bürozeiten täglich 7.00 – 12.00 Uhr, dienstags zusätzlich 13.00 – 16.30 Uhr