Vom Blockhaus ins Saunafloß

Schloss- und Stadtmuseum Hoyerswerda (barrierefrei erlebbar): www.museum-hy.de

Neue Bühne Senftenberg (barrierefrei erlebbar, Voranmeldung empfohlen): www.theater-senftenberg.de

Findlingspark Nochten (durchgängig barrierefrei erlebbar, barrierefreie Sanitätsanlagen vorhanden): www.findlingspark-nochten.de/index.php/de

Adventsfest „SchokoLadenLand“ in der Confiserie Felicitas (barrierefrei erlebbar, Schauwerkstatt barrierefrei erhoben): www.felicitas-schokolade.de

Besucherbergwerk F60 (barrierefreie Führungen möglich): www.f60.de

Bergbautouren mit dem Bergbautourismus-Verein „Stadt Welzow“ e.V./ excursio (bedingt barrierefrei möglich, Voranmeldung erbeten): www.bergbautourismus.de

Sauna & Freizeitbad Lauchhammer (rollstuhlgerechte Eingänge, barrierefreie Sanitätsanlagen und barrierefreier Zugang zu den Schwimmbecken über technische Hilfsmittel vorhanden): www.bad-lauchhammer.de

Einst staubiges Tagebaurevier, heute Urlaubsparadies aus glitzernden Seen: Das Lausitzer Seenland zwischen Berlin und Dresden erzählt die Geschichte eines Jahrhundertprojekts. Hier entsteht Europas größte, von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft. Zugänglichkeit und Teilhabe wurden bei der Entwicklung des jungen Reiseziels von Anfang an mitgedacht. Deswegen gehört die Region heute zu den nationalen Vorreitern im barrierefreien Tourismus. Besonders romantisch zeigt sich die Region im Winter, wenn endlose, asphaltierte Seerundwege zu langen Spaziergängen am Wasser einladen und Hotels ihre Gäste mit sanften Wellnessanwendungen verwöhnen. Ein Reisetipp für die kalte Jahreszeit!Zu den Highlights der Barrierefreiheit im Lausitzer Seenland gehören die zahlreichen Seerundwege, die entlang der Ufer und oft dicht am Wasser um die neuen Seen führen. Im Winter ist es auf diesen Wegen manchmal beeindruckend still, das Schnattern der hier rastenden Wildgänse und das sanfte Plätschern der Wellen am Strand sind oft die einzigen Geräusche. Elf Rundtouren stehen zur Wahl. Breite, autofreie, asphaltierte Wege ohne enge Umlaufschranken, störende Pfeiler oder Stufen sorgen dabei für ein luxuriöses Fahrgefühl für Radfahrer, Skater, Rollstuhlfahrer und Handbiker. Acht verschiedene, speziell auf Handbiker ausgelegte sowie in Länge und Anspruch variierende Touren sind zusätzlich auf der offiziellen Website www.lausitzerseenland.de/handbiketouren zu finden.Es ist eines der außergewöhnlichsten Wellnesserlebnisse im Lausitzer Seenland: Im Stadthafen des Senftenberger Sees ankern die Saunaflöße von treibHaus und laden zur Auszeit mit einmaligem Blick über das beliebte Brandenburger Naherholungsgebiet. Auf jedem der stabilen Holz-Flöße befindet sich eine finnische Sauna mit Panoramafenster, Lounge und Bluetooth-fähiger Musikanlage sowie einer Dachterrasse mit Liegestühlen. Auch Menschen mit Mobilitätseinschränkung können die schwimmende Wellnessoase genießen: Dank breiter Türen und schwellenfreier Wege sowie großzügig bemessener Bewegungsfreiheit ist der Innenbereich mit Sauna, Lounge, Küche, Bad und Toilette vollständig rollstuhlgerecht. Im Sommer können die Gäste mit den Flößen über den See kreuzen, von November bis März liegen die Wellnessinseln im Hafen.Eine Entdeckung unweit des Senftenberger Hafens ist Europas größtes Blockhaus. Im LIDO Senftenberg verbirgt sich hinter dicken Stämmen aus finnischer Polarkiefer ein uriges Hotelerlebnis mit nordischem Flair. Menschen mit Einschränkungen können problemlos daran teilhaben. Das stufenfrei zugängliche Restaurant serviert regionale Speisen, eine hauseigene Brauerei versorgt die Gäste mit frisch gezapften Bieren. Ein Gepäckservice befördert die Koffer vom hauseigenen Parkplatz bis ans Bett. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stehen Zimmer mit besonderen Komfortmerkmalen zur Verfügung.Saunaflöße von treibHaus:Hotel LIDO Senftenberg:Sorbische Sagenwelt und moderner Komfort treffen in der KRABAT-Mühle in Schwarzkollm aufeinander. In der Sage vom Zauberlehrling Krabat entpuppt sich der Müllermeister, bei dem der Waisenjunge eine Lehrstelle antritt, als schwarzer Magier. Im heutigen Schwarzkollm können Gäste die historische „Schwarze Mühle“ besuchen und auch auf dem Mühlengelände übernachten. Der Hofbereich und die Gastronomie sind barrierefrei zugänglich, wegen des Kopfsteinpflasters wird jedoch eine Begleitperson empfohlen. Rampen für Rollstuhlfahrer sowie barrierefreie Toiletten sind vorhanden.In den fünf thematischen Ferienhäusern „Birkenhain“, „Mühlenweiher“, „Heimatliebe“, „Rabenherz“ und „Meisterstube“ zeigt sich die Lausitz besonders romantisch: Ein Kamin gehört zur Grundausstattung, zwei der Häuser haben sogar eine eigene Sauna, die über eine niedrige Schwelle zu erreichen ist. Eigene Parkplätze sind vorhanden. Alle Häuser sind ebenerdig und besitzen stufenfreie Duschen. Die zweistöckigen Häuser „Birkenhain“ und „Mühlenweiher“ sind jeweils mit einem Doppelschlafzimmer im Erdgeschoss ausgestattet.KRABAT-Mühle Schwarzkollm:Es ist das markanteste Hotel im Lausitzer Seenland: das Leuchtturmhotel in Geierswalde. In Traumlage direkt am Geierswalder See ist die Vier-Sterne-Anlage mit dem rot-weißen Leuchtturm nicht zu verfehlen. Dank rollstuhlgerechten Wegen und tastbaren Orientierungshilfen ist das maritime Flair des Hauses auch für Menschen mit Einschränkungen erlebbar. Erste Wahl für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist das ebenerdige Doppelzimmer mit extra Bewegungsfreiheit und rollstuhlgerechtem Badezimmer. Auch das hauseigene Restaurant „MehrSeen“ mit Seefahrerambiente und Blick auf den Geierswalder See ist barrierefrei zugänglich. In der Winterzeit finden Krimidinner, Comedyabende, Theateraufführungen, Konzerte und Tanzveranstaltungen im Haus statt.Nur etwa zehn Minuten mit dem Auto entfernt lädt das Quadcenter Klein Partwitz zur Spritztour. Aufregend naturnah geht es mit dem Vierrad ins offene Gelände, durch Schnee und Matsch und über ehemalige Tagebauflächen. Die Gäste spüren den Fahrtwind im Gesicht und erfahren unterwegs Spannendes und Wissenswertes zum Landschaftswandel in der Lausitz. Für Familienausflüge, Junggesellenabschiede oder Firmenevents ist die Tour ideal. Die vollautomatischen Quads können auch von Menschen mit Einschränkungen bedient werden. Stabilität im Oberkörper ist Voraussetzung.Leuchtturmhotel Geierswalde:Quadtouren mit dem Quadcenter Klein Partwitz:Ayurveda, die jahrtausendalte indische Heilkunst, wird im Wellness-Hotel Seeschlösschen am Senftenberger See zelebriert. Zum 5.000 Quadratmeter großen Spa gehört ein eigener Ayurveda-Bereich. Hier werden authentische Behandlungen wie die Kräuterstempelmassage „Pinda Sveda“ oder eine Kopfmassage „Shiroabhyanga“ mit traditionellem Stirn-Ölguss angeboten. Ein luxuriöses Verwöhnprogramm ist das orientalische Schönheitsritual Rasul im märchenhaften Ambiente aus hohen Säulen und eleganten Steinbecken. Weite Teile des Wellness- und Ayurvedabereiches sowie das neue Wellnessbistro im Hotelgarten sind ebenerdig zugänglich.Eine barrierefreie Übernachtungsmöglichkeit bieten die „Wellnesszimmer Deluxe“. In den eleganten Zimmern mit schmiedeeisernen Fenstern, Stuckverzierungen und Möbelstücken aus Altholz sind dank einer begehbaren Dusche, installierter Mobilitätshilfen sowie des ebenerdigen Zugangs im Erdgeschoss auch Gäste mit Mobilitätseinschränkungen willkommen. Angrenzend liegt das Hotelrestaurant „Schlossteichstuben“ sowie die Cocktailbar. Per Fahrstuhl sind der Frühstücksbereich sowie die Lounge erreichbar.Wellnesshotel Seeschlösschen: