Herbstferientipp: Familienradeln im Lausitzer Seenland

Mammuts, Wölfe, Zauberer, verschwundene Dörfer: Das Lausitzer Seenland erzählt viele Geschichten. Wahre und fantastische, schöne und tragische. Auf Tagesradtouren von 30 bis 45 Kilometern tauchen Familien in die facettenreiche Historie und die üppige Sagenwelt der Lausitz ein. Unterwegs bieten Ausflugsziele ein abwechslungsreiches Herbstferienprogramm.Es war ein Sensationsfund: Bei Ausgrabungen zwischen Cottbus und Forst fanden Wissenschaftler Anfang des 20. Jahrhunderts ein fast vollständiges Mammutskelett. Heute steht am Fundort in Klinge das Museum „Zeitsprung“ mit einer Nachbildung des imposanten Knochenbaus. Auf einem Erlebnispfad können Familien hier außerdem die Figuren eines urzeitlichen Wollnashorns und eines Riesenhirsches entdecken. Eine Aussichtsplattform bietet einen Panoramablick auf den zukünftigen Klinger See, der derzeit geflutet wird.Der Weg zum Museum ist eine Geheimtipptour durch den Osten des Lausitzer Seenlandes. Die 31 Kilometer lange „Zeitsprung Route“ führt ab Forst zunächst durch das Naturschutzgebiet Euloer Bruch bis zum Freilichtmuseum. Nach dem Besuch der Ausstellung geht es weiter über Bohrau nach Neu Sacro. Hier lohnt ein Zwischenstopp im Erlebnishof Gut Neu Sacro mit familienfreundlichem Restaurant. Auf der Strohhüpfburg können sich die Jüngsten austoben oder die Kühe im Stall besuchen.Familien mit älteren Kindern empfiehlt sich kurz vor dem Ziel in Forst ein Abstecher nach Horno. Dort hält das „Archiv verschwundener Orte“ die Erinnerung an die fast 140 Dörfer wach, die dem Braunkohlebergbau ganz oder teilweise weichen mussten.31 kmForst (Lausitz)Über zwei Jahrhunderte gab es kaum Wölfe in Deutschland. Seit Ende der 1990er Jahre aber leben in der Lausitz wieder mehrere Rudel. Bei der 45 Kilometer langen Fahrradtour „Dem Wolf auf der Fährte“ lernen Familien den Lebensraum der Tiere kennen. Die Route führt ab Weißwasser durch dichte Kiefernwälder und Tagebaufolgelandschaften, vorbei an Binnendünen und Teichen nach Rietschen. Unterwegs stoßen Radfahrer immer wieder auf Rastplätze mit Schautafeln, die über die Raubtiere informieren. Am Ziel erfahren sie in der Wolfsscheune im Museumsdorf Erlichthof Rietschen in einer Ausstellung und in Naturfilmen mehr über die Europäischen Grauwölfe. Bei einer Wolfsrallye, die am 10. Oktober angeboten wird, können Kinder und Eltern ihr Wissen an verschiedenen Stationen testen.Ein weiterer Höhepunkt der Tour ist der Findlingspark Nochten. Hier ist aus 7000 Findlingen der Eiszeit, die Bagger in den umliegenden Tagebauen aus der Erde holten, eine weltweit einmalige Parklandschaft entstanden. Im Oktober blühen Heide, Alpenveilchen, Herbstzeitlose und Herbstastern. Der Spielplatz „Die Wüste“ heißt kleine Abenteurer willkommen. Am 28. Oktober feiert der Findlingspark mit Kürbisgeisterjagd und Feuershow Halloween.45 KilometerWeißwasser, Ziel: RietschenDie 36 Kilometer lange Dubringer Moor Tour ab Hoyerswerda ist ein Ausflug in die Tier- und Pflanzenwelt einer der letzten und größten Moorlandschaften zwischen Elbe und Oder. Es lohnt sich, ein Fernglas einzupacken. Mit etwas Glück können so die majestätischen Seeadler und die Große Rohrdommel erspäht werden. Auch seltene Pflanzen wie der Sonnentau, die Moosbeere und Wollgras gibt es zu entdecken. Ein Holzbohlensteg zwischen Neukollm und Scheckthal sowie ein Aussichtsturm bei der Teichwirtschaft Neudorf-Klösterlich bieten ideale Beobachtungspunkte. In Dubring führt ein Weg zu der Stelle, an der laut einer Legende einst ein Raubritterschloss stand, das im Moor versank.In Schwarzkollm passieren Radler den Erlebnishof Krabatmühle, wo Familien in die Traditionen und Sagenwelt der Sorben eintauchen können. Bei Führungen an allen Oktoberwochenenden erfahren sie mehr über den gutmütigen Zauberer Krabat und über die bewegte Geschichte der Mühle. Vom 30. September bis 1. Oktober feiert der Erlebnishof Erntedankfest, am 15. Oktober ein Drachen- und Schlachtefest. Im dazugehörigen Restaurant sollten Familien unbedingt das Schwarze Eis oder die hausgemachten Buttermilchplinsen probieren.36 KilometerHoyerswerdaAuf die Spuren der Bergleute begeben sich Familien auf der 37 Kilometer langen Rätsel-Radtour um den Senftenberger und den Geierswalder See. Das Besondere: Die Strecke ist fast komplett autofrei und so auch für die jüngsten Radfahrer geeignet. Ausgerüstet mit Stift und Rätselflyer, den es auf der Webseite des Lausitzer Seenlandes sowie den Touristinformationen in Senftenberg und Hoyerswerda gibt, radeln Entdecker zu acht Stationen. Im Flyer und an den Stationen erfahren sie, wie aus dem Bergbaurevier eine Seenlandschaft entstand. Dazu gibt es passende Rätsel. Wer sie löst, kann sich in den beiden Touristinformationen ein kleines Geschenk abholen.Unterwegs kommen Radler am Museum Schloss und Festung Senftenberg vorbei, das in den Herbstferien zu spannenden Führungen in die Sonderausstellung „Oh diese Schule – von der Schiefertafel zum Polylux“ einlädt. Ein Tipp für Familien mit kleinen Kindern ist die Veranstaltung „Pittiplatsch auf Reisen“ im Bürgerhaus Wendische Kirche in Senftenberg am 28. Oktober.37 kmGroßkoschenÜber diese und weitere familienfreundliche Radtouren, zertifizierte familienfreundliche Ausflugsziele sowie Übernachtungsmöglichkeiten informiert die Webseite www.familienurlaub-lausitzerseenland.de Fahrräder und zum Teil auch Anhänger können bei den Fahrradvermietungen Iba-aktiv-tours, Bike Stadl, Expeditours, Ferienhof Radlerslust in Großkoschen sowie im Fahrradhaus Pötschke in Senftenberg ausgeliehen werden.Reiseanbieter Iba-aktiv-tours hat für Familien, die gern länger mit dem Rad unterwegs sind, eine neuntägige Familienradreise auf der Seenland-Route zusammengestellt. Dabei lernen sie auf Tagesetappen zwischen 18 und 39 Kilometern das Lausitzer Seenland in unterschiedlichen Facetten kennen. Höhepunkt ist eine Floßfahrt auf dem Senftenberger See.ab 1449 Euro für 2 Erwachsene und 1 Kind, www.lausitzerseenland.de/...