Ab sofort erhältlich: Das neue Lausitzer Seenland Magazin

Die neue Ausgabe des Urlaubsmagazins für das Lausitzer Seenland ist erschienen. Auf 86 Seiten informiert das „Lausitzer Seenland Magazin“ über Ausflugsziele, Urlaubs- und Freizeitangebote sowie Gastgeber zwischen dem Bärwalder See, Senftenberger See und Bergheider See. Die vielen Informationen und Angebote rund um die junge Urlaubsregion, die sich vom Bergbaurevier zum Wasserparadies wandelt, werden im neuen Urlaubsmagazin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V. begleitet von kurzweiligen Berichten und Interviews. Das Urlaubsmagazin nimmt seine Leser mit auf eine Radtour um den Bärwalder See, ins Dubringer Moor und auf die Zeitsprung Route zwischen Euloer Bruch und Klinger See. Warum man unbedingt eine Radreise auf der Seenland-Route unternehmen sollte, verrät ein Radreiseveranstalter im Interview. Welche Wassersportarten richtig Spaß machen und wo man in die Bergbaugeschichte eintauchen kann, erfahren Seenland-Fans im Magazin. Welche besonderen Angebote Museen und Parks für Familien zu bieten haben, wo es die besten Cafés gibt und welche Erlebnisse für winterliche Glücksmomente sorgen, kann man ebenfalls nachlesen. Eine Übersichtskarte und Serviceinformationen vervollständigen die neue Ausgabe. Familienfreundliche, radlerfreundliche und barrierefreie Anbieter sind ausgezeichnet.„In unserem Magazin erfahren die Leser neues und spannendes über unsere Region. Mit vielen Tipps und Empfehlungen ist es ein wertvoller Ratgeber für den nächsten Ausflug oder Urlaub im Lausitzer Seenland“, verspricht Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V.Das Urlaubsmagazin ist das bedeutendste Printmedium in der Vermarktung der Reiseregion. Das Magazin ist in einer Auflage von 140.000 Exemplaren für die Jahre 2024 und 2025 erschienen. Das auf Recyclingpapier gedruckte Magazin wird über die regionalen Touristinformationen und touristischen Partnern, bei Messen und Promotionsaktionen sowie online vertrieben.Die Broschüre kann man beim Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. kostenlos bestellen per Telefon unter 03573 7253000, per E-Mail an info@lausitzerseenland.de oder über die Internetseite www.lausitzerseenland.de . Online-Versionen als PDF und zum Blättern als ePaper sind ebenfalls auf der Webseite im Angebot.In den anerkannten Touristinformationen in Senftenberg, Hoyerswerda, Boxberg/O.L. (ab April geöffnet), Spremberg, Forst (Lausitz) und Guben sind die neuen Magazine ebenfalls erhältlich.