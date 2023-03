Verstärkung in der Geschäftsstelle des Welterberegion Wartburg Hainich e.V.

Der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. hat zum Beginn des neuen Jahres Verstärkung bekommen – in mehrerlei Hinsicht.

Direkt zum Beginn des neuen Jahres treten im Welterberegion Wartburg Hainich e.V. große Veränderungen auf. Robin Wawrzik verstärkt und erweitert seit Jahresbeginn das Team aus bislang fünf Kolleginnen und ist nun in und für die Region tätig. Der gebürtige Erfurter absolvierte ein duales Studium an der IU Erfurt im Fach Tourismusmanagement und war im Anschluss mehr als zweieinhalb Jahre für den Tourismusverband Havelland e.V. in Brandenburg tätig, bevor er zum Welterberegion Wartburg Hainich e.V. wechselte.



Seine Tätigkeiten als Regional-Tourismuskoordinator werden zur Stärkung der Verbindung der regionalen und lokalen Ebene in der Welterberegion Wartburg Hainich beitragen. Er wird die Mitglieder des Tourismusverbands über anstehende Projekte und wichtige touristische Themen wie die Akquise von Fördermitteln informieren und parallel wird er sich zum Ziel setzen, das Netzwerk des Verbands zu verbessern und zu erweitern. Dazu werden Schulungs- und Informationsveranstaltungen angeboten, in denen auch das Voranbringen kommunaler Projekte eingebunden werden soll.



Um Außentermine zügig wahrnehmen zu können, galt es auch die technische Ausstattung des Verbands zu verbessern. So wurde noch zum Ende des letzten Jahres ein neues Fahrzeug angeschafft, welches das bisherige „Infomobil“ zukünftig ersetzen wird. Der flächendeckende Druck wurde durch die Mühlhäuser Firma Trend Werbung angebracht und hilft dabei, den Markenauftritt der Region zu verbessern. Durch das auffällige Design wird sowohl die einheimische Bevölkerung als auch die anderer Regionen auf die Welterberegion Wartburg Hainich aufmerksam gemacht und dabei gleichzeitig für den Tourismus und den Verband sensibilisiert.