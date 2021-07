Unterwegs auf dem Klosterpfad - Pilgern in der Welterberegion Wartburg Hainich und dem Eichsfeld als Aktivtipp für die Sommerferien

Gerade in den Sommerferien suchen viele Gäste und Einheimische nach Möglichkeiten zum Wandern und Pilgern in der Region. Ein Aktivtipp ist deshalb der Klosterpfad, der als Nebenweg zum Pilgerweg Loccum–Volkenroda gehört. Start- und Endpunkt des Klosterpfades ist die Pfarrkirche St. Petri in Mühlhausen. Auf vier Etappen eröffnen sich dem Pilger nicht nur die landschaftliche Schönheit und Besonderheiten der Region, sondern auch die Verbindung von zwei Konfessionen. Christlich geprägte Orte, wie Mühlhausen mit zahlreichen Pfarrkirche, sehenswerte Dorfkirchen und die Klöster Anrode, Hülfensberg und Zella liegen am Weg.Informationen zum Weg und zur Wegführung sind unter www.loccum-volkenroda.de und www.pilgerweg-navigator.de zu finden.Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Klosterpfad, c/o Tourist Information Mühlhausen