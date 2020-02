Tipps für die Winterferien in Bad Langensalza

Die Rumpelburg in Bad Langensalza und der Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich bieten in den Winterferien jede Menge Spaß. Bei einer Klettertour durch die zahlreichen Tunnel in der Rumpelburg oder einer Entdeckungsreise durch die Baumkronen des Nationalparks Hainich werden die Winterferien auf gar keinen Fall langweilig.Thüringens einzigartige Kindererlebniswelt Rumpelburg liegt mitten im Stadtzentrum von Bad Langensalza. Hier können die Kleinen spielen, klettern, rutschen und toben. Über mehrere Etagen führen abenteuerliche Wege über Netzbrücken und Rutschen. Im Außenbereich können die Kinder in der Spielstadt, im Baumhaus und im Sand- und Matschbereich spielen. Für alle, die gern malen, zeichnen, basteln, flechten, schneiden, kleben oder mit Holz und Naturmaterialien werkeln, hält das Team der Rumpelburg von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr besondere Angebote bereit.Nur zehn Autominuten von der Kurstadt entfernt erwartet der Baumkronenpfad seine Besucher mit fantastischen Ein- und Ausblicken in die Natur des UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark Hainich. Auf dem Baumkronenpfad kann man dem Urwald nicht nur sprichwörtlich aufs Dach steigen. Über 540 Meter schlängelt sich der barrierefreie Pfad durch die Baumkronen. Der 44 Meter hohe Aussichtsturm gewährt einen beeindruckenden Blick über das Thüringer Becken und den Nationalpark Hainich. Für einigen Nervenkitzel bei Kindern und Junggebliebenen sorgen Kletterelemente auf dem Pfad. Neben dem Höhenerlebnis auf dem Baumkronenpfad bietet das Nationalparkzentrum die interaktiven Erlebniswelten „Entdecke die Geheimnisse des Hainich“ und die „Wurzelhöhle“, die große und kleine Entdecker zum Mitmachen einladen. Spielerisch informieren die Erlebniswelten über den Lebensraum Nationalpark Hainich. In den Winterferien sind der Baumkronenpfad und das Nationalparkzentrum täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es kann jedoch zu witterungsbedingten Schließungen des Baumkronenpfads kommen.Weitere Informationen zur Rumpelburg und dem Baumkronenpfad gibt es unter www.kindererlebniswelt-rumpelburg.de und www.baumkronen-pfad.de