Thüringer Tourismus GmbH und Partner laden zum digitalen Angrillen ein

Regionalverbund Thüringer Wald e.V. – Grillstation: Werraquellhütte in Fehrenbach

Tourismusverband Südharz Kyffhäuser e. V. – Grillstation: Nordhäuser Traditionsbrennerei

Welterberegion Wartburg Hainich e.V. – Grillstation: Bratwurstmuseum Mühlhausen

Tourismusverband Altenburger Land e.V. – Grillstation: Altenburger Brauerei

Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V. – Grillstation: Hotel "Zur Kanone" in Tautenhain

Unter dem Motto „Auf ne Bratwurst mit...“ wird die Thüringer Tourismus GmbH live in Erfurt (in der Nähe der Engelsburg) grillen und abwechselnd zu den Live-Stationen der Partner im Land schalten. Neben Informationen zu den Besonderheiten der Bratwurst in der jeweiligen Region gibt es gleichzeitig viel Interessantes über die Highlights der Regionen im Tourismusjahr 2022. Natürlich haben die Facebook-Fans auch die Chance, mit den jeweiligen Akteuren in Kontakt zu treten. „Wir würden uns freuen, wenn unsere Thüringen-Fans zudem nicht nur am Bildschirm dabei sind, sondern auch live zu Hause mitgrillen und ihre Grillparty unter dem Hashtag #deinThüringen mit uns teilen.“, so Dr. Franz Hofmann, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH. „Unter allen Mitmachenden werden zudem tolle Preise verlost.“, so Hofmann weiter.Folgende Destination Management Organisationen beteiligen sich am Live-Stream:Mehr Informationen zum Reiseland Thüringen gibt’s bei der Thüringer Tourismus GmbH unter der Rufnummer +49 (0) 361-37420, per Email an service@thueringen-entdecken.de und unter www.thueringen-entdecken.de Die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) ist die touristische Marketingorganisation des Freistaates Thüringen, zu deren Aufgaben und Zielen das Außenmarketing, die Image- und Produktwerbung sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Tourismusmarkt gehört. Mit fast 10 Millionen Übernachtungen, über 3,1 Milliarden EUR Bruttoumsatz und über 100.000 Arbeitsplätzen stellt die Tourismusbranche einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für den Freistaat dar. Das Land Thüringen hält 100% der Anteile an der Thüringer Tourismus GmbH.