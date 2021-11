Spiel-Spaß mit neuem Holz-Memory der Welterberegion Wartburg Hainich

Der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. bringt in diesen Tagen ein Holz-Memory heraus, das gemeinsam mit der Werkstatt des Diakonie Doppelpunkt e.V. aus Mühlhausen entstand. Auf 36 Holztäfelchen werden 18 verschiedene Bildpaare durch typische und authentische Symbole aus der Welterberegion Wartburg Hainich dargestellt. Hier finden sich die Städte und Welterbestätten ebenso wie die scheuen Bewohner des Nationalparks Hainich wieder.Eins der begehrten Holzspiele übergab der Tourismusverband, vertreten durch Geschäftsstellenleiterin Anne-Katrin Ibarra Wong, an Andrea Kunze, die Leiterin der Kindertagesstätte „Am Igelsgraben“ in Kirchheilingen. „Wir möchten den Kindern in der Zeit der Pandemie etwas zurückgeben und ihnen eine Freude bereiten“, so Frau Ibarra Wong. Große Freude kam auf, da sich mit dem Memory für die Erzieher:innen eine weitere Möglichkeit bietet, schon den Kleinsten die einzigartige Region spielerisch zu vermitteln. Auch bei den Kindern kam das neue Spiel sehr gut an – die ersten Runden wurden schon gespielt.Das aus PEFC-zertifiziertem Holz bestehende Memory wurde unter nachhaltigen Aspekten hergestellt und kommt im Bio-Baumwollbeutel zum Interessenten. Auch bei der Gestaltung des Beilegers mit Spielanleitung und Erklärung der Bilder sowie der Gestaltung der Symbole setzte der Tourismusverband mit der Agentur MikaMedia auf einen regionalen Partner.Das Memory erscheint pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des Welterberegion Wartburg Hainich e.V., welches 2022 groß gefeiert werden soll. Es ermöglicht Kindern und Erwachsenen gleichermaßen, die Region spielerisch zu entdecken und kennen zu lernen. Zudem fördert es unbewusst, als Lernspiel, die Konzentration und das bildhafte Gedächtnis. Durch die symbolische Darstellung der Welterberegion ist es für Gäste ein Souvenir, das regelmäßig in die Hand genommen wird und den Urlaub wieder ins Gedächtnis ruft.Gern können Sie das Memory jederzeit per E-Mail an info@welterbe-wartburg-hainich.de oder telefonisch unter 03 60 22 - 98 08 36 bei der Welterberegion Wartburg Hainich bestellen. Es wird auch in den Touristinformationen der Region erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Welterberegion unter www.welterbe-wartburg-hainich.de