Pilgern 2.0 - Der Klosterpfad

Auch in der Welterberegion Wartburg Hainich laden zahlreiche, gut ausgebaute und ausgeschilderte Pilgerwege zum spirituellen Wandern ein. Wer auf besinnlichen Wegen pilgern will, ist hier genau richtig. Wandeln Sie auf den Spuren Martin Luthers auf dem gleichnamigen Weg oder pilgern Sie auf 1.900 Kilometern entlang der Via Romea von Stade nach Rom durch die abwechslungsreiche Landschaft der Welterberegion.Neben diesen beiden überregionalen Pilgerwegen bietet der 79 Kilometer lange Klosterpfad auf vier Etappen eine ideale Länge für Pilger-Neulinge. Es ist eine Pilgerreise für den Anfang, für alle die, die das Pilgern ausprobieren möchten. Vielleicht ist es auch der ideale Weg für den, der nur begrenzt Zeit mitbringt oder mit seinen körperlichen Kräften haushalten muss.Entstanden ist der Klosterpfad 2007 als einer von drei Nebenwegen des 300 Kilometer langen Zisterzienserpilgerwegs Loccum-Volkenroda. Als Rundweg konzipiert, bietet er die Möglichkeit, in vier Etappen von Mühlhausen, vorbei am Kloster Anrode, Kloster Hülfensberg, Kloster Zella und weiteren christlichen Orten und Kirchen durch die reizvolle hügelige Landschaft der Welterberegion Wartburg Hainich wieder zurück nach Mühlhausen zu pilgern. Die Wegemarkierung des Klosterpfades ist ein gleichseitiges grünes Kreuz, welches den Pilgernden auf der Strecke immer wieder eine Grundorientierung bietet.Zusätzlich helfen digitale Hilfsmittel den richtigen Weg nicht aus den Augen zu verlieren und erleichtern jedem Pilger-Neuling den Einstieg in die erste Pilgerreise. Dabei bietet derder Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover zahlreiche Informationen zum Download an. Neben Kartenmaterial und Tourenflyern für die einzelnen Etappen, finden sich hier auch die Tracks als gpx- oder Overlay-Datei für das Smartphone oder GPS-Gerät. Außerdem bieten zahlreiche Outdoor-Apps für das Smartphone, wieund, die Möglichkeit sich auf dem Pilgerweg zu orientieren.Nutzen können Sie zusätzlich noch die Tourist Informationen Mühlhausen, Pfarrämter bzw. Klosterpforten oder die regionalen Tourismusstellen des HVE Eichsfeld Touristik e.V. und des Welterberegion Wartburg Hainich e.V., um sich zu informieren.Wichtig ist vor allem, dass Sie Ihren eigenen Pilger-Rhythmus finden und auf Ihren Körper und den Geist hören. Alle Hilfsmittel, ob digital oder analog, dienen als Orientierungshilfe für den Wegeverlauf und erhaben keineswegs einen Anspruch auf Vollständigkeit. Behalten Sie bei allen digitalen Hilfsmitteln immer im Hinterkopf, dass diese nicht zur digitalen Ablenkung werden. Eine spirituelle Sinnsuche gelingt meist besser ohne ein surrendes Smartphone im Wandergepäck.Informationen zum Klosterpfad sind unterundsowie auf www.natur-liebt-kultur.de zu finden.