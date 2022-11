Perfekt für den nächsten Urlaub: neue Broschüren der Welterberegion Wartburg Hainich erschienen

Wofür eignen sich regnerische Herbsttage besser, als bereits den Urlaub für das kommende Jahr zu planen und erste Vorbereitungen zu treffen?Mit den beiden neuen Broschüren des Welterberegion Wartburg Hainich e.V. liefern wir dafür neue Ideen und sorgen zudem für die passende Urlaubsstimmung.Ausgedehnte Wanderungen, Ruhe und Vogelgezwitscher versprechen besondere Erholung in der Natur. Daher stellt das neuste Printprodukt der Region den Hainichlandweg vor. Dieser umspannt Teile der Welterberegion Wartburg Hainich auf knapp 130 km Länge und führt durch imposante Landschaftsformen. Im Faltblatt werden die sieben Etappen des Weges informativ und anschaulich vorgestellt. Zusätzlich gibt es Hinweise auf gastronomische Angebote, Übernachtungsmöglichkeiten und besondere Highlights am Wegesrand, die man nicht verpassen sollte.Das Faltblatt zum Hainichlandweg konnte dank Fördermitteln des RAG LEADER Unstrut-Hainich e.V. umgesetzt werden.In frischem Gewand zeigt sich nun zudem der Camping-Guide. Nach dem anhaltenden Aufwärtstrend des Campingurlaubs wurden bereits 2021 alle Camping- und Wohnmobilstellplätze der Region in einem übersichtlichen Faltblatt zusammengefasst. Diese wurde nun grundlegend überarbeitet und um die Angebote in und um die Stadt Gotha ergänzt. Zusätzliche Informationen zur Ausstattung und den Begebenheiten auf den Plätzen, wie Anschluss- und Entsorgungsmöglichkeiten oder die sanitäre Ausstattung, runden den Informationsgehalt ab. Somit dient der Camping-Guide als ideale Planungsgrundlage für den nächsten Campingurlaub in der Welterberegion Wartburg Hainich.Die neuen Faltblätter sowie alle weiteren Printpublikationen der Welterberegion sind papierlos in einer Online-Version auf der Webseite des Verbandes unter www.natur-liebt-kultur.de zu finden. Sie liegen zudem bei ausgewählten Ausflugszielen und in den Touristinformationen der Region aus.