Neue Mitglieder verstärken den Welterberegion Wartburg Hainich e.V.

Der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. hat in den vergangenen drei Monaten vermehrt Mitgliedsanträge bekommen, deren Beitritt zum Beginn des neuen Jahres gültig geworden ist.

In den vergangenen Monaten gingen vermehrt neue Mitgliedsanträge in der Geschäftsstelle des Welterberegion Wartburg Hainich e.V. ein. Dadurch konnten einerseits die pandemiebedingten Kündigungen der letzten Jahre aufgewogen als auch das Netzwerk des Verbands nicht unwesentlich erweitert werden.



Sowohl die Gemeinde Unstruttal und die Gemeinde Körner als auch die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen haben in den vergangenen Wochen ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im Verband bekundet und die notwendigen Anträge eingereicht.



Auch der Tourismusverband Thüringer Becken e.V. ist seit diesem Jahr neues Mitglied im Verband und bereitet damit die zukünftige Erweiterung der Region um den Landkreis Sömmerda vor. Neben der Kanzlei Fernschild+Pickel, die als Fördermitglied dem Verband beigetreten ist, konnte auch die Brotzeit Fuchsfarm mit ihren neuen Betreibern erneut für eine Mitgliedschaft gewonnen werden. Damit ist es auch denkbar, sie in diesem Jahr wieder als Nationalpark-Partner zu zertifizieren.



Zum Ende des letzten Jahres und direkt mit dem Start ins neue Jahr sind zudem zwei weitere Partner aus der Wartburgstadt Eisenach hinzugekommen. Im Dezember 2022 entschied sich die Stiftung Lutherhaus Eisenach dazu, dem Verband beizutreten, während der Antrag des Bachhauses Eisenach das neue Jahr einläutete. Seit langer Zeit gibt es hier eine sehr enge Zusammenarbeit im Marketing und Vertrieb, welche durch die Mitgliedschaft nun bestärkt wird.



Derzeit zählt der Verband 130 Mitglieder. Darunter sind aktuell zwei Landkreise, sechs Städte, zehn Gemeinden sowie zwei Verwaltungsgemeinschaften in der gesamten Region zu finden. Mehr als 60 Beherbergungsbetriebe und Campingplätze, 14 gastronomische Betriebe, 16 Wirtschaftsbetriebe sowie Vereine und Unternehmen, 1 Kutschbetrieb und 18 Einzel- sowie Fördermitglieder runden das Netzwerk der Welterberegion Wartburg Hainich ab.



Um das Netzwerk der Mitglieder zu pflegen, gemeinsame Projekte zu initiieren und wichtige Informationen weiterzutragen, wurde zum 1. Januar zudem Robin Wawrzik als Regional-Tourismuskoordinator eingestellt.