Farbenpracht und Zeitreisen in der Welterberegion Wartburg Hainich

Die goldene Herbstsonne schimmert zauberhaft durch die bunte Pracht der Bäume. Es duftet nach Laub, Pilzen und Moos. Der Nationalpark Hainich lockt Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer zum jährlichen „Indian Summer“. Ein kulturelles Erlebnis in den Herbstferien bietet die Wartburg in Eisenach und auch die Museen der Region, die mit Kindern in vergangene Zeiten reisen.



Indian Summer im Hainich



Kunterbunt färben sich die 50 Laubbaumarten und werden zu einem besonderen Naturerlebnis im Nationalpark Hainich. „Das Farbspiel des Indian Summer zeigt sich am eindrucksvollsten, wenn Sie über die Wanderwege spazieren, die am Waldrand entlangführen, im Übergang von Gräsern und Kräutern über Büsche und kleinere Bäume bis zu unseren alten Riesen“, verrät der Leiter des Nationalparks Manfred Großmann einen Geheimtipp für die Besucher. „Die Auswahl ist vielfältig. Am Waldrand entlang und über Offenlandflächen führen zum Beispiel der Steinbergweg, der Bummelkuppenweg und der familienfreundliche Erlebnispfad Silberborn. Der Nachtigallenweg ist vor allem auch für Ornithologen interessant. Ein besonderes Highlight für Familien ist der Wildkatzenpfad mit dem Start beim Wildkatzendorf Hütscheroda“, empfiehlt er weiter. Die beste Möglichkeit, das bunte Spektakel auch von oben zu genießen, bietet der Baumkronenpfad an der Thiemsburg.



Das Veranstaltungsprogramm „Mitmachen“ des Nationalpark Hainich enthält zudem viele Ideen, wie ein Abendrendezvous mit den wilden Katzen sowie Ferien- und Herbstwanderungen mit Rangern und Nationalpark-Führern, die die bunte Herbstzeit erlebbar machen.



Auch der K²- Kneipp-Kleinbahn Radwanderweg von Herbsleben über Bad Tennstedt und Kirchheilingen nach Thamsbrück führt durch weite Feldlandschaften und über sanfte Hügel mit Streuobstwiesen. Genau das Richtige für eine kleine Rast zum Naschen.



Noch mehr von der bunten Herbstwelt zwischen Laubbäumen und Blumenbeeten können die Besucher noch bis Ende Oktober im Japanischen Garten und im Arboretum in Bad Langensalza erleben. Am 31. Oktober steigt im Arboretum ein Halloweenfest mit Kinderprogramm und Liveband. Zu einer Party rund um Halloween lädt auch der Tierpark in Gotha ein.



Wartburg, Eisenach und Thüringen reisen 500 Jahre zurück



Einen faszinierenden Ausblick auf die herbstlich bunt gefärbten Landstriche und Wälder rundum hat man von der Wartburg. Dort wird in den Herbstferien „Dein Museum“ gesucht, und zwar als Fotocomic. Das Angebot findet im Rahmen eines längerfristigen Mitmach-Projektes unter diesem Motto statt, das anlässlich des Weltkindertages gestartet wurde. In einem Workshop über 2,5 Stunden können Kinder von sechs bis zehn Jahren mit Hilfe digitaler Tricktechnik in einem Fotocomic ihre Vision der Wartburg erschaffen und zeigen, wie sie sich ihr Museum wünschen.



Im Außenbereich der Wartburg begeben sich die Besucher der Sonderausstellung „Luther im Exil“ auf eine Zeitreise in den Burgalltag vor 500 Jahren, als der bedeutende Kirchenreformator zu seinem Schutz zum Schein hierher entführt wurde. In dieser Zeit hat er das Neue Testament übersetzt.



Zum Jubiläum findet Ende Oktober am Fuße der Wartburg das Eisenacher Bachfest am Taufstein Johann Sebastian Bachs in der Georgenkirche statt. Unter dem Titel "Der fünfte Evangelist - Bach und die Bibel" wird sich mit Texten des Alten und Neuen Testaments im Werk von Johann Sebastian Bach beschäftigt. Das Abschlusskonzert des Bachfestes wird am 31. Oktober zum Eröffnungsfest des Themenjahres 2022 "Welt Übersetzen" des Freistaates Thüringen in Eisenach aufgeführt und läutet damit ein Jahr voller kultureller Highlights ein.



Historische Ausflüge in Gotha und Mühlhausen



Ein beliebtes Ausflugsziel für die Herbstferien sind auch die Kasematten unter dem Park rund um das Schloss Friedensstein in Gotha. Die stärkste barocke Festungsanlage Mitteldeutschlands kann auf rund 300 m Länge unterirdisch (oder auch virtuell) begangen werden.



Die Mühlhäuser Museen locken zudem mit allerlei Führungen, in die Geschichte der Mittelalterlichen Reichsstadt einzutauchen. Die spannende Turmführung in der Müntzergedenkstätte St. Marien, bei der man das geheime „Innenleben“ des höchsten Kirchturms Thüringens entdecken kann und mit einem traumhaften Ausblick über die Mühlhäuser Altstadt belohnt wird, und der Familiennachmittag zum Reformationstag im Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche sind nur einige davon.

