Enthüllung der Botschafterskulptur „Kundalini“ für das Künstlersymposium 2023

Als Vorbotin des diesjährigen Künstlersymposiums des AWO Regionalverbandes West-Thüringen e.V. wurde am 21. April 2023 die Botschafterskulptur „Kundalini“ von Stella Dutz im Beisein von AWO-Geschäftsführer Frank Albrecht, dem Bürgermeister der Landgemeinde Unstrut-Hainich, Uwe Zehaczek, Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises Harald Zanker, Ortschaftsbürgermeister von Weberstedt Jeremi Schmalz sowie der Geschäftsstellenleiterin des Welterberegion Wartburg Hainich e.V., Anne-Katrin Ibarra Wong, im Schlosspark in Weberstedt enthüllt.Im September letzten Jahres hatte Bad Tennstedt den Staffelstab für das Künstlersymposium in Form dieser Botschafterskulptur „Kundalini“ an die Landgemeinde Unstrut-Hainich übergeben.Das Künstlersymposium 2023 findet in der Zeit vom 03. – 09. Juli 2023 erstmalig in der Landgemeinde Unstrut-Hainich statt, genauer im Schlosspark in Altengottern. Dabei werden 10 Künstler:innen Skulpturen aus Stein und Holz zum Thema „WIR together“ fertigen.Das Motto des Symposiums bezieht sich auf die Verbindung der einzelnen Ortschaften der Landgemeinde und auch auf die Gemeinschaft, Teil der Welterberegion Wartburg Hainich zu sein. Angedacht ist es, dass Symposium über die Jahre fortlaufend in jeweils einer anderen Gemeinde stattfinden zu lassen. Es gibt dazu bereits erste Bekundungen für 2024.Das Symposium ermöglicht den Teilnehmer:innen einen kollegialen, künstlerischen Austausch. Die Möglichkeit, den Künstler:innen zu begegnen und sie beim Entstehen ihrer Werke zu beobachten, besteht jederzeit. Den Abschluss des Künstlersymposiums mit einer neuen Botschafterskulptur bildet das Landgemeindefest am 08. und 09. Juli 2023 mit buntem Programm.Die entstandenen Kunstwerke sollen im Anschluss in den verschiedenen Ortschaften der Landgemeinde Unstrut-Hainich verteilt werden.Das Künstlersymposium ist eine Idee des AWO Regionalverbandes West-Thüringen e.V und wird jährlich in Kooperation mit einer Gemeinde ausgetragen. Der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. begleitet die Veranstaltung im Bereich der Vermarktung. Geschäftsstellenleiterin Anne-Katrin Ibarra Wong freut sich, wenn sich das Symposium als Veranstaltung fortführend in den Gemeinden der Welterberegion Wartburg Hainich etabliert und damit für Einheimische und Gäste sehenswerte Skulpturen geschaffen werden.Für die entstandenen Skulpturen kann zudem eine Patenschaft übernommen werden. Interessenten melden sich hierfür bitte direkt bei Herrn Frank Albrecht unter Telefon 0 36 43 – 24 99 650oder per Mail an pr@awo-mittewest-thueringen.de