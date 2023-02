Das neue Erlebnismagazin der Welterberegion Wartburg Hainich lädt zum Entdecken ein

Ganz druckfrisch kann der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. die neue Ausgabe „Kultur liebt Natur“ des alljährlichen „Erlebnismagazins“ präsentieren. Die Zeitschrift für Urlauber und Einwohner der Region stellt neben den touristischen Highlights, leckere Einkehrmöglichkeiten, aktuelle Themen und Terminen oder regionalen Anbietern auch spannende Ausflugsziele in den Mittelpunkt.In fesselnden Artikeln werden in der aktuellen Ausgabe die Welterbeschätze in der Welterberegion Wartburg Hainich vorgestellt. Dazu gehören auch spannende Insidertipps zum Immateriellen Kulturerbe, das häufiger zu finden ist, als man denken mag. Das Ranger- und Burgtagebuch gewähren wie gewohnt einen Einblick in die sagenumwobenen UNESCO-Welterbestätten Hainich und Wartburg. Das UNESCO-Weltdokumentenerbe in der Forschungsbibliothek auf Schloss Friedenstein in Gotha liefert durch die schützenswerten Schriften weitere Einblicke in die Reformation und gibt zudem Aufschluss über den „Altas des Islams“.Kostbare Heilquellen erwarten Einheimische und Gäste in den Kurorten Bad Langensalza und Bad Tennstedt. Hier können sie die Kraft der natürlich vorkommenden Heilmittel genießen und diese nutzen – zum Entspannen und Gesundwerden!Das Magazin gewährt zudem einen kleinen Einblick in die große Auswahl von Wander- und Radwegen im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal sowie im UNESCO-Weltnaturerbe Hainich, die den Gästen wohltuende Aktivitäten in der Natur und viele Erholungsmöglichkeiten bieten.Die Berichte über diese Schätze von hohem kulturellem Wert und die Einzigartigkeit der Region werden durch Hinweise auf regionale Spezialitäten und hochwertige kulinarische Einkehrmöglichkeiten ergänzt. Sie runden das Angebot der Welterberegion Wartburg Hainich ab und bieten zudem eine Vielfalt, die zum Wiederkommen und Ausprobieren anregt.Nachhaltigkeit wird in der Welterberegion großgeschrieben. Das Erlebnismagazin ist wie gewohnt papierlos in einer Online-Version auf www.natur-liebt-kultur.de zu lesen und herunterzuladen.Die gedruckte Ausgabe besteht aus Naturpapier, das besonders schonend und nachhaltig hergestellt wurde. Das Magazin wird kostenfrei abgegeben und ist zum einen telefonisch oder per E-Mail über die Geschäftsstelle des Welterberegion Wartburg Hainich e.V. erhältlich.Das „Infomobil“ der Region beliefert zum anderen auf neun Touren über 370 Institutionen, wie Ausflugsziele, Touristinformationen und touristische Knotenpunkte in Thüringen und angrenzenden Bundesländern. Das Magazin liegt in der Welterberegion und weiteren Regionen bei touristischen Einrichtungen wie Beherbergungsbetrieben und Gastronomen sowie Stadtverwaltungen aus.