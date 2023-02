Das Café „Klein & Mein“ in Bad Langensalza ist neuer Nationalpark-Partner

Am 9. Februar 2023 begrüßten Nationalparkleiter Manfred Großmann und Anne-Katrin Ibarra Wong vom Welterberegion Wartburg Hainich e.V. einen neuen Nationalpark-Partner in der Runde: das Café „Klein & Mein“ in Bad Langensalza. Insgesamt 17 Partnerbetriebe fühlen sich nun auf diese besondere Weise mit dem Nationalpark Hainich und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal verbunden. Zum Termin bekam die Inhaberin Michelle Sommer neben einer Urkunde auch eine Holz-Plakette mit dem Partner-Logo überreicht. Nationalpark-Partner verstehen sich als Botschafter ihrer Nationalen Naturlandschaft.Die Partnerbetriebe stehen für Qualität, gelebte Regionalität und Umweltbewusstsein. Das ist auch Programm im gemütlichen „Klein & Mein“ in der idyllischen Innenstadt von Bad Langensalza. Es gibt u.a. verschiedenste Frühstückskreationen, Kaffeevariationen, Kuchen und Gebäck wie auch gesunde Bowls und Bagels.„Wer beispielsweise einen Ausflug in den Nationalpark plant, kann sich hier ein individuelles Picknick zusammenstellen lassen. Die Brunchboxen gibt es in den Variationen mediterran, vegan und classic, und sie sind nicht nur lecker, sondern auch ein echter Hingucker“, sagt Nationalparkleiter Manfred Großmann. „Für besten Genuss arbeiten wir mit kleinen Manufakturen aus der Region zusammen. Dabei legen wir Wert auf Qualität, frische Produkte und umweltschonende Verfahren und verbinden so Genuss mit gutem Gewissen. Beispielsweise stammt unsere Hauskaffeebohne aus Nicaragua, natürlich in Bioqualität. Für besten Kaffeegenuss arbeiten wir mit einer kleinen inhabergeführten Rösterei ausGotha zusammen“, ergänzt Michelle Sommer. „Bei einer Tasse Kaffee erhalten die Gäste neben der nötigen Energie auch Informationen über passende Ausflugsziele und Tipps für den Aufenthalt in der Welterberegion Wartburg Hainich und die Vielfalt des Nationalparks Hainich“, freut sich Anne-Katrin Ibarra Wong über die aktiv gelebte Botschafterfunktion.Die Partnerbetriebe werden nach bundesweit einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards ( www.partner.nationale-naturlandschaften.de ) zertifiziert: Neben einer Identifizierung des Betriebes mit der Philosophie und den Zielen des Nationalparks und des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gäste auch über spezielle Angebote und Neuigkeiten aus dem Nationalpark informieren können. Nachhaltigkeit und der Schutz der Umwelt sind besondere Anliegen der Nationalpark-Partner. So wird selbstverständlich auf Einwegverpackungen verzichtet, auf regionale Produkte Wert gelegt und werden Informationen zur umweltgerechten Mobilität angeboten.