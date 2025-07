Südliches Allgäu – Hier lebt der Sommer!

Die Tage sind lang, die Abende lau – und der Sommer hat im Südlichen Allgäu seine ganz besondere Magie. Nur ein paar Stunden von der Großstadt entfernt erwartet dich eine Region, in der nicht nur die Natur aufatmen lässt, sondern auch die Seele zur Ruhe kommt. Oder in Bewegung gerät – denn wer das Südliche Allgäu besucht, taucht ein in ein unvergleichliches Miteinander aus gelebter Tradition, herzlicher Gastfreundschaft und echter Lebensfreude.Eingebettet in die sanfte Voralpenlandschaft mit ihrer imposanten Bergkulisse und den glitzernden Seen, laden die fünf charmanten Orte Eisenberg, Hopferau, Roßhaupten, Rieden am Forggensee und Rückholz zu einem Sommer voller Entdeckungen ein. Hier spürt man, dass Kultur und Brauchtum nicht nur gepflegt, sondern voller Stolz gelebt werden.Kaum woanders zeigt sich die Region so authentisch wie in den zahlreichen Sommerveranstaltungen, die von den engagierten Vereinen der Gemeinden organisiert werden. Ob Dorffeste mit zünftiger Blasmusik und Trachtentänzen, Auftritte der Alphornbläser oder Theateraufführungen – hier wird jeder Abend zum Erlebnis.Ob Tracht, Musik oder Theater – im Südlichen Allgäu spürt man den Stolz auf die eigene Kultur bei jeder Veranstaltung. Die Trachtenvereine pflegen Ihre traditionellen Trachne und präsentieren althergebrachte Tänze, es wird gesungen, getanzt und gefeiert – und Gäste sind nicht nur willkommen, sondern mittendrin.Natürlich gehört auch das Kulinarische dazu: Regionale Spezialitäten, herzhafte Brotzeiten und süße Schmankerl machen jedes Fest auch zu einem Hochgenuss. Die Allgäuer Küche begeistert mit echter Handwerkskunst und viel Liebe zum Detail – ein weiterer Grund, immer wiederzukommen.Ob stilvolles Hotel, familiäre Pension, gemütliche Ferienwohnung oder Campingplatz – im Südlichen Allgäu findet jeder seine passende Unterkunft. Besonders beliebt: „Urlaub auf dem Bauernhof“ – hier erleben Familien das Allgäu hautnah, mit Tieren, Natur und frischer Landluft inklusive.Der Sommer wartet – und das Südliche Allgäu freut sich auf dich! Alle Informationen zu aktuellen Veranstaltungen, Unterkünften und Tipps für einen unvergesslichen Urlaub findest du unter: