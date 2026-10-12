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Wanderfreundliche Gastgeber erneut ausgezeichnet

Biohotel-Restaurant Rose und Gasthof Friedrichshöhle setzen auf geprüfte Qualität

(lifePR) (Ehstetten/Wimsen, )
Wer die Schwäbische Alb zu Fuß erkundet, freut sich nicht nur über abwechslungsreiche Wanderwege, sondern auch über Gastgeber, die auf die Bedürfnisse von Wanderern eingestellt sind. Das Biohotel-Restaurant Rose in Hayingen-Ehestetten und der Gasthof Friedrichshöhle in Hayingen-Wimsen wurden erneut mit dem Qualitätssiegel „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Damit bestätigen beide Betriebe ihr Engagement für einen wanderfreundlichen Service.

Die Urkunden überreichte Sarah Reinhardt, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, gemeinsam mit der Hayinger Bürgermeisterin Ulrike Holzbrecher an Daniel Tress. Beide gratulierten zur erneuten Zertifizierung und würdigten den Einsatz der Familie Tress für den Wandertourismus in der Region.

„Wanderer suchen nicht nur schöne Wege, sondern auch Gastgeber, bei denen sie sich willkommen fühlen und die wissen, worauf es nach einer Tour ankommt. Engagierte Betriebe wie die Familie Tress tragen entscheidend dazu bei, dass unsere Region als Wanderziel attraktiv bleibt“, betont Sarah Reinhardt. „Die erneute Zertifizierung ist ein schönes Zeichen dafür, dass hier Qualität und Gastfreundschaft gelebt werden.“

Geprüfte Qualität für Wanderer

Das bundesweite Qualitätssiegel des Deutschen Wanderverbands zeichnet Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe aus, die besondere Anforderungen an Wanderfreundlichkeit erfüllen. Dazu zählen beispielsweise Informationen zu Wandermöglichkeiten und zur Wetterlage sowie Serviceangebote, die den Aufenthalt vor, während und nach einer Tour erleichtern. Die Erfüllung der Kriterien wird vor Ort durch geschulte Prüfer kontrolliert. Nach drei Jahren ist eine erneute Prüfung erforderlich.

Für Wanderurlauber bietet das Siegel damit eine verlässliche Orientierung bei der Wahl ihrer Unterkunft oder Einkehr. Für die Gastgeber ist es zugleich eine Möglichkeit, ihre besondere Ausrichtung sichtbar zu machen und sich im Wettbewerb um Gäste zu positionieren.

Die Schwäbische Alb als Wanderregion stärken

Die erneute Auszeichnung der beiden Betriebe unterstreicht die Bedeutung qualitätsorientierter Gastgeber für den Wandertourismus im Landkreis Reutlingen. Neben einer attraktiven Wanderinfrastruktur sind es insbesondere die Menschen vor Ort, die den Aufenthalt für Gäste zu einem gelungenen Erlebnis machen.

„Nachprüfbare Qualität wird für Gäste immer wichtiger. Zertifizierungen wie diese schaffen Vertrauen und helfen bei der Urlaubsplanung“, so Reinhardt. Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb unterstützt daher das Engagement von Betrieben, die sich gezielt auf die Wünsche ihrer Gäste einstellen und die touristische Qualität der Region weiterentwickeln.

Wandertipps und Gastgeber entdecken

Informationen zu Wanderwegen, Ausflugszielen und Gastgebern auf der Mittleren Schwäbischen Alb gibt es bei der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb unter www.mythos-alb.de/wandern.

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Mythos Schwäbisch Alb

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb e. V. vermarktet die touristischen Angebote im Landkreis Reutlingen und macht die Vielfalt der Mittleren Schwäbischen Alb für Gäste erlebbar. Im Mittelpunkt stehen die Themen Wandern, Radfahren, Natur, Kultur und regionale Genüsse. Gemeinsam mit den Kommunen, Gastgebern und weiteren touristischen Leistungsträgern setzt sich Mythos dafür ein, die Qualität und Attraktivität der Region als Urlaubs- und Ausflugsziel nachhaltig zu stärken. Informationen zu Ausflugszielen, Wander- und Radtouren sowie Übernachtungsmöglichkeiten gibt es unter www.mythos-alb.de.

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