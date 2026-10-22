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Schwäbische Alb digital entdecken: Sieben Kommunen und Regionen setzen auf die zeigmal-App

Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb gibt Impuls für gemeinsames Digitalprojekt – Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten interaktiv erleben

(lifePR) (Bad Urach, )
Wie sah ein Ort früher aus? Welche Geschichten verbergen sich hinter historischen Gebäuden und besonderen Plätzen? Und was gibt es beim nächsten Ausflug Neues zu entdecken? Mit der zeigmal-App können Gäste und Einheimische die Schwäbische Alb auf neue Weise erkunden. Auf Initiative der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb haben sieben Kommunen und Regionen im Landkreis Reutlingen die Möglichkeit erhalten, ihre Geschichte und Besonderheiten digital erlebbar zu machen. Ermöglichte wurde das Projekt durch eine Marketingförderung des Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.

Mit dabei sind Bad Urach, Münsingen, Hayingen, Lichtenstein, Sonnenbühl, Zwiefalten und die Region am Heidengraben. Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb hat das gemeinsame Projekt angestoßen und die teilnehmenden Partner bei der Umsetzung unterstützt. Ziel ist es, die touristischen Angebote der Region zeitgemäß zu ergänzen, lokale Besonderheiten sichtbarer zu machen und Gästen zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Erkundung zu eröffnen. Perspektivisch können sich noch weitere Kommunen der Schwäbischen Alb beteiligen

Geschichten entdecken, wo sie entstanden sind

Die zeigmal-App verbindet digitale Technik mit Geschichte und Kultur vor Ort. Über interaktive Inhalte, historische Bilder, Audiobeiträge und Augmented Reality erhalten Nutzerinnen und Nutzer neue Einblicke in die teilnehmenden Orte. Eine besondere Funktion ermöglicht es, historische Ansichten direkt am jeweiligen Standort mit dem heutigen Erscheinungsbild zu vergleichen. So wird sichtbar, wie sich Orte im Laufe der Zeit verändert haben.

Wer einen Ort gezielt erkunden möchte, kann einer vorgeschlagenen Route folgen. Wer lieber spontan unterwegs ist, nutzt den Entdeckermodus: Mithilfe der Standortfunktion weist die App auf interessante Orte und Geschichten in der Umgebung hin. Die Erkundung lässt sich individuell gestalten und jederzeit an die eigenen Interessen anpassen – unabhängig von festen Führungszeiten.

Ein digitales Angebot für unterschiedliche Interessen

Ob beim Stadtbummel, beim Tagesausflug oder im Urlaub: Die App richtet sich an alle, die mehr über die Orte erfahren möchten, die sie besuchen. Kultur- und Geschichtsinteressierte können tiefer in die Vergangenheit eintauchen, Familien gemeinsam Neues entdecken und Einheimische ihre vertraute Umgebung aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen.

Das digitale Angebot ergänzt bestehende touristische Angebote und klassische Führungen. Es ermöglicht Gästen zugleich, ihren Aufenthalt flexibel zu gestalten und auch spontan auf Entdeckungstour zu gehen. Die zeigmal-App ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar.

Gemeinsam die Vielfalt der Region sichtbar machen

Für die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb ist das Projekt ein Beispiel dafür, wie durch Zusammenarbeit neue touristische Mehrwerte entstehen können. Anstatt digitale Angebote ausschließlich einzeln zu entwickeln, profitieren die teilnehmenden Kommunen von einem gemeinsamen Ansatz, der ihre jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt und zugleich die Vielfalt der Region in den Mittelpunkt stellt.

„Mit dem Projekt möchten wir unseren Kommunen eine zeitgemäße Möglichkeit eröffnen, ihre Geschichten und Sehenswürdigkeiten digital zu vermitteln. Uns ist wichtig, die touristische Vielfalt der Schwäbischen Alb sichtbar zu machen und Gästen zusätzliche Anregungen für ihre Entdeckungen in der Region zu geben“, so Sarah Reinhardt, die Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb.

Die Initiative zeigt, wie digitale Angebote dazu beitragen können, regionale Geschichte zugänglich zu machen und neue Anreize für Ausflüge zu schaffen. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der teilnehmenden Orte laden dazu ein, die Schwäbische Alb immer wieder neu zu entdecken.

Jetzt die Schwäbische Alb digital erkunden

Die zeigmal-App steht kostenlos für Smartphones zur Verfügung und kann ohne Registrierung genutzt werden. Weitere Informationen sowie die Downloadmöglichkeiten gibt es unter www.mythos-alb.de/zeigmal.

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Mythos Schwäbisch Alb

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb e. V. vermarktet die touristischen Angebote im Landkreis Reutlingen und macht die Vielfalt der Mittleren Schwäbischen Alb für Gäste erlebbar. Im Mittelpunkt stehen die Themen Wandern, Radfahren, Natur, Kultur und regionale Genüsse. Gemeinsam mit den Kommunen, Gastgebern und weiteren touristischen Leistungsträgern setzt sich Mythos dafür ein, die Qualität und Attraktivität der Region als Urlaubs- und Ausflugsziel nachhaltig zu stärken. Informationen zu Ausflugszielen, Wander- und Radtouren sowie Übernachtungsmöglichkeiten gibt es unter www.mythos-alb.de.

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