Schwäbische Alb digital entdecken: Sieben Kommunen und Regionen setzen auf die zeigmal-App
Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb gibt Impuls für gemeinsames Digitalprojekt – Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten interaktiv erleben
Mit dabei sind Bad Urach, Münsingen, Hayingen, Lichtenstein, Sonnenbühl, Zwiefalten und die Region am Heidengraben. Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb hat das gemeinsame Projekt angestoßen und die teilnehmenden Partner bei der Umsetzung unterstützt. Ziel ist es, die touristischen Angebote der Region zeitgemäß zu ergänzen, lokale Besonderheiten sichtbarer zu machen und Gästen zusätzliche Möglichkeiten zur individuellen Erkundung zu eröffnen. Perspektivisch können sich noch weitere Kommunen der Schwäbischen Alb beteiligen
Geschichten entdecken, wo sie entstanden sind
Die zeigmal-App verbindet digitale Technik mit Geschichte und Kultur vor Ort. Über interaktive Inhalte, historische Bilder, Audiobeiträge und Augmented Reality erhalten Nutzerinnen und Nutzer neue Einblicke in die teilnehmenden Orte. Eine besondere Funktion ermöglicht es, historische Ansichten direkt am jeweiligen Standort mit dem heutigen Erscheinungsbild zu vergleichen. So wird sichtbar, wie sich Orte im Laufe der Zeit verändert haben.
Wer einen Ort gezielt erkunden möchte, kann einer vorgeschlagenen Route folgen. Wer lieber spontan unterwegs ist, nutzt den Entdeckermodus: Mithilfe der Standortfunktion weist die App auf interessante Orte und Geschichten in der Umgebung hin. Die Erkundung lässt sich individuell gestalten und jederzeit an die eigenen Interessen anpassen – unabhängig von festen Führungszeiten.
Ein digitales Angebot für unterschiedliche Interessen
Ob beim Stadtbummel, beim Tagesausflug oder im Urlaub: Die App richtet sich an alle, die mehr über die Orte erfahren möchten, die sie besuchen. Kultur- und Geschichtsinteressierte können tiefer in die Vergangenheit eintauchen, Familien gemeinsam Neues entdecken und Einheimische ihre vertraute Umgebung aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen.
Das digitale Angebot ergänzt bestehende touristische Angebote und klassische Führungen. Es ermöglicht Gästen zugleich, ihren Aufenthalt flexibel zu gestalten und auch spontan auf Entdeckungstour zu gehen. Die zeigmal-App ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar.
Gemeinsam die Vielfalt der Region sichtbar machen
Für die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb ist das Projekt ein Beispiel dafür, wie durch Zusammenarbeit neue touristische Mehrwerte entstehen können. Anstatt digitale Angebote ausschließlich einzeln zu entwickeln, profitieren die teilnehmenden Kommunen von einem gemeinsamen Ansatz, der ihre jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt und zugleich die Vielfalt der Region in den Mittelpunkt stellt.
„Mit dem Projekt möchten wir unseren Kommunen eine zeitgemäße Möglichkeit eröffnen, ihre Geschichten und Sehenswürdigkeiten digital zu vermitteln. Uns ist wichtig, die touristische Vielfalt der Schwäbischen Alb sichtbar zu machen und Gästen zusätzliche Anregungen für ihre Entdeckungen in der Region zu geben“, so Sarah Reinhardt, die Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb.
Die Initiative zeigt, wie digitale Angebote dazu beitragen können, regionale Geschichte zugänglich zu machen und neue Anreize für Ausflüge zu schaffen. Die unterschiedlichen Schwerpunkte der teilnehmenden Orte laden dazu ein, die Schwäbische Alb immer wieder neu zu entdecken.
Jetzt die Schwäbische Alb digital erkunden
Die zeigmal-App steht kostenlos für Smartphones zur Verfügung und kann ohne Registrierung genutzt werden. Weitere Informationen sowie die Downloadmöglichkeiten gibt es unter www.mythos-alb.de/zeigmal.