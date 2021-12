Mythos Schwäbische Alb unterstützt die bundesweite Impfkampagne #ZusammenGegenCorona

Geh Impfen! Wer sich schützt, schützt auch andere.

Auch Mythos Schwäbische Alb wirbt seit 08. Dezember 2021 mit dem geänderten Logo für die deutsche Impfkampagne #ZusammenGegenCorona. So wurde der charakteristische Turm des Schloss Lichtenstein, ein markantes Symbol der Region, in eine Impfspritze umgewandelt. „Mit dem Aufruf „Geh Impfen“ möchten wir unsere Reichweite dafür nutzen, um die bundesweite Aktion zu unterstützen.“, so Geschäftsführer Wolfgang Schütz.



Nach derzeitigem Wissenstand stellt das Impfen die einzige Möglichkeit dar, um wieder zur Normalität zurückkehren zu können. „Gerade in der Tourismusbranche, die sehr unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie leidet, ist es wichtig, eine Perspektive zu schaffen und die Immunisierung der Bevölkerung weiter voranzutreiben“, betont Schütz.



Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb hat während der Pandemie die Branche bereits durch verschiedene Aktionen unterstützt. So wurden z. B. die Angebote für Kurzreisen von Partnern mit einer groß angelegten Kampagne in den Sozialen Medien beworben. Zudem wurde auf Facebook eine regionale Gruppe gegründet, in der Gastronomen Ihre Angebote veröffentlichen können.