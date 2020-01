"Höhlentour Falkensteiner Höhle" im Finale des "Outdoor-Awards 2020"

Mythos Schwäbische Alb tritt mit einem einzigartigen Naturwunder an: Der Falkensteiner Höhle zwischen Bad Urach und Grabenstetten. Die Schwäbische Alb gilt als die höhlenreichste Region Deutschlands. Mit völlig unterschiedlichen Charakteren. Die Falkensteiner Höhle ist der Star unter den wilden Höhlen (wilde Höhlen verfügen im Gegensatz zu Schauhöhlen über keine ausgebauten Wege und kein Kunstlicht). Sie ist zudem die einzige aktive wasserführende Höhle Deutschlands, in der geführte Touren überhaupt möglich sind. Die Falkensteiner Höhle wird in voller Länge das ganze Jahr hindurch vom Flüsschen "Elsach" durchflossen. Für die Befahrung über den "Demutsschluf"hinaus benötigt man seit 2018 eine Sondergenehmigung der Gemeinde Grabenstetten. Für die Bewerbung zum begehrten "Outdoor-Award Naturerlebnis Baden-Württemberg" hat sich Mythos Schwäbische Alb einen erfahrenen Partner geholt: Das Unternehmen Cojote Outdoor Events aus Köngen hat sein Base Camp in Bad Urach bezogen. Der Veranstalter ist spezialisiert auf Höhlentrekking unter anderem in der Falkensteiner Höhle und der nahegelegenen Gustav-Jakob- Höhle. Für die Falkensteiner Höhle wurde ein eigenes Sicherheitskonzept entwickelt. Mit Cojote Outdoor Events sind Touren bis in 3.500 Meter Tiefe möglich. Die momentan bekannte Länge der Falkensteiner Höhle beträgt etwa 5 Kilometer. Dieses Angebot hat es ins Finale mit 4 weiteren Angeboten aus ganz Baden-Württemberg geschafft. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 12. Januar 2020 um 16.00 Uhr auf der CMT im Atrium der Landesmesse statt.