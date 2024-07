Das Große Lautertal mit der neuen Auflage des beliebten Lautertal-Flyers erleben

Sie wissen noch nicht, was Sie in den Sommerferien unternehmen wollen? Sie verbringen gerne Zeit in der Natur und suchen nach Abwechslung? Im neuen, kostenlosen Flyer “Großes Lautertal” erfahren Sie mehr über das schöne Große Lautertal, welches mit seinen Highlights darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden.Die Neuauflage bietet einen umfassenden Überblick über die Attraktionen des Großen Lautertals, von A wie Auszeit vom Alltag über K wie Kulinarik bis Z zur Zeitreise. Der übersichtliche Lautertal-Flyer zeigt, was das burgenreichste Tal Deutschlands zu bieten hat. Er enthält eine detaillierte Übersichtskarte mit den Top-Highlights und vielem mehr.Das Große Lautertal ist mit seinen berühmten Wacholderheiden, Burgruinen, Höhlen, Wäldern, albtypischen Felsformationen und malerischen Dörfern immer einen Besuch wert. Vom Quelltopf im Hof der ehemaligen Klosteranlage Offenhausen, über zahlreiche Talauen bis hin zu ihrer Mündung in die Donau zwischen Ober- und Untermarchtal, ist im Großen Lautertal alles zu finden, was das Herz begehrt.Der neue Flyer ist handlich und kann zuhause hilfreich für die Planung sein, wertvolle Tipps geben oder einen ersten Eindruck über das schöne Große Lautertal verschaffen. Auch unterwegs ist der Flyer praktisch und passt leicht in jede Jackentasche. Selbst die Kleinen können darin stöbern und auf der Übersichtskarte zeigen, wohin der nächste Ausflug im Großen Lautertal gehen soll.Um Ihren Tagesausflug ins Große Lautertal zu planen, können Sie den Flyer ab sofort unter www.mythos-alb.de/broschueren oder info@mythos-alb.de kostenlos bestellen oder bei den lokalen Tourist-Informationen und Rathäusern der angrenzenden Städte und Gemeinden abholen. Alle Informationen und Tipps finden Sie außerdem unter