Covid-19 und mein Ort. Gebündeltes Wissen

Welches Restaurant bietet nochmal einen Lieferservice an? Wie sind aktuell die Öffnungszeiten des Ladens nebenan? Über welchen Link kann ich Gutscheine erwerben?Diese und noch mehr Fragen, stellen wir uns momentan sehr häufig. Das Virus Covid-19 hat das Leben aller auf den Kopf gestellt und vieles ist nicht mehr so, wie es vor kurzem noch war. Neue Meldungen und Verordnungen überschlagen sich und man verliert leicht den Überblick.Wir halten zusammen! Unter diesem Motto hat die Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW) in Kooperation mit dem Unternehmen Land in Sicht eine Möglichkeit geschaffen, über die sich Städte und Gemeinden zentral präsentieren können. Datenbankbasiert werden Informationen rund um das Coronavirus und dessen Auswirkungen auf den Ort gebündelt und übersichtlich dargestellt.Über www.wirhaltenzusammen-bw.de sind lokale Einkaufsmöglichkeiten, Abhol- und Lieferdienste und viele weitere Informationen zu finden. Das Online-Portal bildet ganz Baden-Württemberg ab und bietet somit regional und überregional einen guten Überblick.Unter dem Suchbegriff “Mythos Schwäbische Alb – Landkreis Reutlingen” gibt es die Übersicht aller Orte, die sich aus dem Landkreis Reutlingen beteiligen.Auch die Facebook-Gruppe “Essensangebote im Landkreis Reutlingen – Abhol- und Lieferdienste” ( https://bit.ly/2KK2K2h ) bietet eine gute Übersicht. Eine weitere Möglichkeit die lokale Gastronomie durch den Erwerb von Gutscheinen zu unterstützen ist die Aktion “EhrenGasthaus” ( www.mythos-alb.de ).