Pressemitteilung BoxID: 797906 (Mythos Schwäbisch Alb)

Alb-Sterne werden aufpoliert

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb nutzt die belegungsfreie Corona-Zeit zur Zertifizierung der Unterkünfte nach den unabhängigen Kriterien des Deutschen Tourismusverbands (DTV)

Das Einzugsgebiet von Mythos Schwäbische Alb umfasst etwas mehr als die Fläche des Landkreises Reutlingen und im aktuellen Gastgeberverzeichnis sind rund 250 Ferienunterkünfte vertreten. Mehr als die Hälfte davon ist aktuell freiwillig nach den Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes klassifiziert. Ein bis fünf Sterne vergibt der DTV nach einer unabhängigen Prüfung vor Ort. Nach drei Jahren verliert das Qualitätssigel seine Gültigkeit und muss erneuert werden. Die belegungsfreie Corona-Zeit nutzt Mythos Schwäbische Alb unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zum Update. DTV-Prüferin Michaela Mack ist derzeit unterwegs, um die Alb-Sterne aufzupolieren.



Die drei Sterne an der Eingangstür zum Land-Gasthof müssen zwar nicht sein. Aber mal ehrlich - als Reisender mit oder ohne Anhang betritt man so ein Haus doch viel entspannter. Der Vertrauens-Vorschuss für die geprüfte Qualität zahlt sich in aller Regel auch aus. Dieses Sterne-Ranking gibt es auch für private Ferienunterkünfte wie Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Privatzimmer.



Mythos Schwäbische Alb nutzt die belegungsfreie Corona-Zeit unter anderem zum Update der Unterkünfte. Selbstverständlich kontaktlos. Die diesjährige Klassifizierungstour beginnt im Speisecafé Schlössle in Bad Urach Seeburg, welches auch eine mit vier Sternen klassifizierte Ferienwohnung beherbergt. Prüferin Michaela Mack betritt die Unterkunft allein, nach vorheriger Terminabsprache, mit Mundschutz und Handschuhen und macht sich vor Ort selbst ein Bild. "Qualität ist uns wichtig", erklärt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer von "Mythos Schwäbische Alb", "zu normalen Zeiten ist die Zertifizierung für uns eine willkommene Gelegenheit, den Kontakt zu unseren Gastgebern zu pflegen. Wir verschaffen uns einen aktuellen Eindruck von den Unterkünften im Einzugsgebiet und können dabei direkt Fragen klären, beraten oder Tipps geben."



Schütz: "Die freiwillige und deutschlandweit einheitliche Qualitätsprüfung nach den Standardkriterien des Deutschen Tourismusverbandes durch unabhängige Prüfer ist eine wichtige Orientierung für unsere Gäste". Für den Alb-Tourismus bedeutet die unabhängige Klassifizierung Vergleichbarkeit und eine Aussage über das Qualitätsniveau des Angebots. Unterkünfte mit Stern ranken im Mythos-Gastgeberverzeichnis ganz oben.



Dabei steht ein Stern zumindest für eine einfache, zweckmäßige, aber gepflegte Grundausstattung einer abgeschlossenen Wohneinheit. Den fünften Stern verdienen sich Objekte mit "einem großzügigen Angebot in herausragender Qualität und mit einem sehr gepflegten, außergewöhnlichen Gesamteindruck". Die meisten Wohnungen im Landkreis Reutlingen sind im Bereich von 3 und 4 Sternen angesiedelt. Einleuchtend bebildert und transparent beschrieben sind die Sterne-Kriterien auf der Seite "sterneferien.de" des DTV. Der Kontakt für Vermieter erfolgt über die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, die auch die Prüfung für seine Mitglieder organisiert.



Der DTV bietet auf seinen Seiten neben dem Sterne-Eintrag auch ein Bewertungsportal für Reisende an. "Das Ambiente einer Unterkunft steht und fällt mit der Persönlichkeit der Vermieter", betont Wolfgang Schütz, "egal auf wie vielen Sternen der Sockel steht".

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (