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Schlagersommer am 29. August in der Konzertmuschel

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Unter dem Motto „Abschied von Marc Heider“ erleben die Gäste am Samstag, 29. August, von 14 Uhr bis 19 Uhr einen sommerlichen Schlagernachmittag mit Musik, Tanz und viel guter Laune in der Konzertmuschel am Herrenalber Kurhaus. Mit dabei sind Simone Cerovina, die das Event auch moderiert, Marc Heider, Uwe Höll, Mimi, Ingo Roberts, Andy Schäfer, Nelo Toma und Harry Western. Ein bunter Nachmittag voller Ohrwürmer und Lebensfreude ist garantiert! Der Eintritt ist frei.

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