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LoRaWAN-Funktechnik wird auf städtischen Gebäuden installiert

Zählerstände öffentlicher Liegenschaften werden künftig automatisch erfasst

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Am 27. und 28. Oktober sowie am 2. und 3. November werden in Bad Herrenalb und den Ortsteilen mehrere LoRaWAN-Gateways auf öffentlichen Gebäuden sowie an Straßenbeleuchtungsmasten installiert. LoRa steht für Long Range und bezeichnet eine Funktechnik für kleine Datenmengen bei geringem Energiebedarf und LoRaWAN das darüber organisierte Netzwerk.

Die Funktechnik schafft die technische Grundlage für eine digitale und effiziente Auslesung der Zählerstände städtischer Liegenschaften. Dadurch können Verbrauchsdaten künftig automatisiert und ohne regelmäßige manuelle Ablesungen erfasst werden. Dies erleichtert die Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs und unterstützt die Stadt bei einem effizienten Energiemanagement.

Die eingesetzte LoRaWAN-Funktechnik arbeitet mit sehr geringer Sendeleistung. Die dabei entstehenden elektromagnetischen Felder sind im Vergleich zu vielen alltäglichen Funkanwendungen sehr niedrig. Die Installation und der Betrieb der Gateways erfolgen unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte.

Die Kosten für die Beschaffung der Geräte und die Installation auf dem Rathaus und der Falkensteinschule werden zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz getragen. Die Umsetzung der Maßnahmen auf den weiteren städtischen Gebäuden wird zu 100 Prozent vom Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Calw gefördert.

Für Fragen und Anregungen können sich Interessierte an die städtische Energiemanagerin Eva Schmidt wenden, entweder telefonisch unter der Nummer 07083 5005-69 oder per Mail an eva.schmidt@badherrenalb.de.

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