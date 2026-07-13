Kräuter-Workshop im Klostergarten am 31. Juli

Unter der Leitung vonHeilpraktikerin und DHU-Kräuterexpertin Nicole Windus veranstaltet die IG Gartenschau am 31. Juli von 17 Uhr bis 18.30 Uhr im Herrenalber Klostergarten einen Workshop zum Anbau von Heilpflanzen für den Privatgebrauch.



Um eigene, wirksame Heilmittel aus dem Garten oder der Natur herzustellen, ist es wichtig, die Zusammenhänge vom Heilpflanzenanbau bis hin zur Verarbeitung des Pflanzenmaterials zu kennen. In dem Workshop lernen die Teilnehmer, wie man Kräuter im Garten oder auf dem Balkon anbauen kann, wann die richtigen Erntezeiten sind und wie die Kräuter am besten gelagert werden, damit sie die größtmögliche Heilkraft behalten. Am Ende stellen alle gemeinsam ein Heilmittel gegen Erkältungen her.



Der Unkostenbeitrag beträgt 17 Euro, darin sind die Materialien sowie ein Skript enthalten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter 0151 547 90 334 unbedingt erforderlich. Der nächste Workshop im Klostergarten beschäftigt sich mit dem Thema „Klosterapotheke“ und findet am 28. August statt.

(lifePR) (