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Kräuter-Workshop im Klostergarten am 28. August

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Unter der Leitung von Heilpraktikerin und DHU-Kräuterexpertin Nicole Windus veranstaltet die IG Gartenschau am Freitag, 28. August, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr im Herrenalber Klostergarten den Workshop „Heilmittel aus der Klosterapotheke“.

Die Klöster waren im Mittelalter Hochburgen der Heilpflanzenkunde und Krankenpflege. Mönche und Nonnen wie Hildegard von Bingen prägten durch Schriften über die Wirkung von Heilpflanzen die Anfänge der neuzeitlichen Kräutermedizin. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer die Geschichte der Klostermedizin kennen und stellen anschließend aus Kräutern des Klostergartens eine eigene Tinktur her.

Der Unkostenbeitrag beträgt 17 Euro, darin sind die Materialien sowie ein Skript enthalten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter 0151 547 90 334 unbedingt erforderlich.

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