Kino im Kurhaus am 4. April

Am Samstag, 4. April ist wieder Kinozeit im Herrenalber Kurhaus. In der Kindervorstellung um 16 Uhr läuft der Animationsfilm „Der letzte Walsänger“ und in der Abendvorstellung um 19 Uhr das vielfach preisgekrönte Familiendrama „Sentimental Value“.



In außergewöhnlich schönen Bildern erzählt „Der letzte Walsänger“ die Geschichte vom jungen Buckelwal Vincent, dem Sohn des letzten Walsängers, der mit seinen Melodien das Meer heilen konnte. Auch Vincent besitzt diese Gabe, verleugnet sie aber, weil er glaubt, Schuld am Tod seiner Eltern zu sein. Als sich das Monster Leviathan aus einem schmelzenden Eisberg befreit und das Meer zu zerstören droht, beginnt für Vincent ein spannendes Abenteuer, in dessen Verlauf er lernt, seine Bestimmung als Walsänger zu akzeptieren. „Der letzte Walsänger“ ist ab sechs Jahren freigegeben und dauert 91 Minuten. Die Karten kosten der Tageskasse vier Euro.



Joachim Triers Familiendrama „Sentimental Value“ kann eine beeindruckende Liste an Auszeichnungen vorweisen, u.a. den „Großen Preis der Jury“ in Cannes, sechs europäische Filmpreise und neun Oscar-Nominierungen 2026. Getragen von einem großartigen Ensemble um Stellan Skarsgård und Elle Fanning, erzählt „Sentimental Value“ eine Familiengeschichte, die lange nachhallt. Nora und Agnes verbindet eine komplexe Beziehung mit ihrem Vater Gustav, der seine Arbeit als Filmregisseur stets über die Familie stellte und sich so immer weiter von seinen Töchtern entfernte. Als Gustav nach Jahren der Funkstille unerwartet wieder vor der Tür steht, geraten augenblicklich alte Familiendynamiken ins Rollen. Doch nach und nach wird deutlich, dass sich Vater und Töchter ähnlicher sind, als sie glaubten. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und dauert 135 Minuten. Die Tickets sind an der Abendkasse für sechs Euro erhältlich.

(lifePR) (