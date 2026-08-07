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Kanalsanierungsarbeiten in Bernbach beendet

Ortsdurchfahrt wieder geöffnet

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Die Kanalsanierungsarbeiten in Bernbach konnten in dieser Woche rund eineinhalb Monate vor dem geplanten Bauende abgeschlossen werden. Die Ortsdurchfahrt für den überörtlichen Verkehr ist bereits wieder freigegeben, die Umleitungsschilder werden Anfang nächster Woche entfernt.

Die Busse der Linie 113 werden ab Montag, 17. August, wieder zum Regelfahrplan zurückkehren. In diesem Zusammenhang werden kleinere Anpassungen im Minutenbereich vorgenommen, um Anschlüsse zu verbessern. In Richtung Bernbach und Moosbronn fahren die Busse dann jeweils - mit Ausnahmen zur Schulzeit - wie bereits jetzt im Baustellenfahrplan eine Minute nach jeder vollen Stunde am Bahnhof ab. Dadurch wird der Anschluss zur Linie X44 aus Richtung Murgtal und zur Linie X63 aus Richtung Enztal entspannt. Zudem verkehrt die bisherige Fahrt um 7.37 Uhr ab Moosbronn neu bereits zwei Minuten früher um 7.35 Uhr, um an der Kullenmühle die bisher knappe Übergangszeit zur S1 um 7.49 Uhr Richtung Karlsruhe zu verbessern.

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