Wellnesslust statt Winterfrust

Es ist nass, kalt und irgendwie sieht alles ein wenig trostlos aus. Es ist Winter, aber eben noch nicht so richtig Winter, sondern Schmuddel-Wetter-Winter. Warum sich gerade diese Zeit für Erholungsurlaub eignet, das zeigt die Tourismusregion Oberharz am Brocken.„Ab November kann es im Oberharz schon mal ungemütlich werden“, erläutert Thomas Schult, Chef des örtlichen Tourismusbetriebes. Dann gesellen sich zu den zunehmenden Herbst-Stürmen oft nasskaltes Winterwetter hinzu. Eine Zeit, in der man lieber in den eigenen vier Wänden ausharrt als nach Draußen zu gehen. „Aber gerade dieser raue Harz hat seinen ganz besonderen Charme“, so Schult. Außerhalb der klassischen Ferienzeiten finde man in den kleineren Urlaubsorten der höheren Lagen nämlich vor allem eines: Ruhe, Erholung und ein bisschen Ich-Zeit.So führt das ausgedehnte Wanderwegenetz Oben im Harz naturverbundene Urlaubssuchende durch urwüchsige Landschaftszüge mit Bergen, Felsen, Wiesen und Wäldern. Durch das fehlende Laub an den Bäumen ergeben sich immer wieder unerwartete Aussichten. „Gerade früh morgens, wenn der Nebel aus den Tälern aufsteigt und man in den höheren Lagen noch ein paar Sonnenstrahlen genießen kann, ist der perfekte Moment, rauszugehen und durchzuatmen“, schwärmt Schult. Unter www.oberharzinfo.de finden Erholungssuchende passende Unterkünfte, die mitten in der Natur liegen und zum Teil sogar ein eigenes Wellness-Angebot besitzen.Wer nach Abwechslung von der Ruhe der Natur sucht, für den lohnt sich der Besuch eines der zahlreichen Ausflugsziele im Harz, so z.B. den Tropfsteinhöhlen Rübeland. Neben individuellen Rundgängen durch die Baumannshöhle mit ihren einzigartigen Tropfsteinformationen finden im unterirdischen Goethesaal auch regelmäßig Theater-Vorstellungen statt. Weitere Informationen zum Theater-Spielplan, Preisen und Tickets sind unter www.harzer-hoehlen.de erhältlich.Für städtisches Flair als willkommene Abwechslung zwischendurch sorgt außerdem der Besuch einer der bekannten Fachwerkstädte der Region wie Wernigerode, Quedlinburg oder Goslar.Diese und weitere Inspirationen für eine winterliche Auszeit in der Region Oberharz am Brocken sind online unter www.oberharzinfo.de zu finden. Hier kann auch direkt eine passende Unterkunft, von individuellem Ferienhaus bis hin zu umfassendem Hotelangebot, ausgesucht und online gebucht werden.