„The Gregorian Voices“ gastieren in der Rübeländer Baumannshöhle im Harz

Acht Männer in dunklen Gewändern betreten den in stimmungsvolles Licht gehüllten Goethesaal der Baumannshöhle, die Gesichter nur zu erahnen. Dann fallen die Kapuzen; inmitten der einzigartigen Tropfsteinkulisse erklingt kraftvoller a cappella Gesang. Auf ihrer Tournee durch Europa gastieren „The Gregorian Voices“ am 27. August zu einem einzigartigen Konzerterlebnis in den Rübeländer Tropfsteinhöhlen. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.Unter der künstlerischen Leitung von Oleksiy Semenchuk präsentieren die acht außergewöhnlichen ukrainischen Solisten die musikalische Tradition der Gregorianik. Gekleidet in traditionelle Mönchskutten erzeugen die Sänger eine mystische Atmosphäre, die das Publikum auf eine Zeitreise durch die Welt der geistlichen Musik des Mittelalters führt. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Konzert mit einer Mischung aus gregorianischen Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik und Liedern und Madrigalen aus der Zeit der Renaissance und des Barock.Das Besondere am Programm „Gregorianik meets Pop“: im zweiten Teil des Konzerts erklingen Klassiker der Popmusik wie "Ameno" von ERA, „Knocking on heaven’s door“ von Bob Dylan und "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel, allesamt neu arrangiert, im Stil des gregorianischen Gesangs.Dabei ist das Gesangs-Ensemble durchaus nicht unbekannt im Höhlenort Rübeland: „Bereits im vergangenen Jahr durften wir „The Gregorian Voices“ für ein Gastspiel in unseren Tropfsteinhöhlen begrüßen“, erklärt Markus Mende von der Betriebsleitung. „Wir freuen uns, dass die besondere Akustik im Goethesaal die Sänger dahingehend überzeugt zu haben scheint, noch einmal in das einzigartige Ambiente der Baumannshöhle zurückzukehren“, so Mende. Weitere Informationen und Tickets für das Konzert sind ab sofort online unter www.harzer-hoehlen.de erhältlich.