Raus aus dem Weihnachtstrubel - Rein in die Harzer Höhlen

Genug vom Weihnachtslieder-Singen unter dem Tannenbaum? Wer Abwechslung von den eigenen vier Wänden benötigt, ist über die Weihnachtsfeiertage gern gesehener Gast in den Tropfsteinhöhlen Rübeland. Zusätzlich zur klassischen Höhlen-Besichtigung wird auch das Theater-Highlight „Eine Weihnachtsgeschichte“ im einzigartigen Ambiente des Goethesaals gespielt.Mit Ausnahme des 24. Dezember ist die Rübeländer Baumannshöhle täglich für die individuelle Besichtigung geöffnet. „Der Zutritt zur Höhle erfolgt unter 2G-Bedingungen“, erklärt Thomas Schult von der Betriebsleitung, „sodass sowohl Gäste als auch Mitarbeiter mit einem sicheren Gefühl in den Berg hineingehen können“. Auch Einheimische seien herzlich eingeladen, die Rübeländer Höhlen wieder einmal zu besuchen. „Wer bis dato noch nicht in den Genuss unseres neuen Beleuchtungskonzeptes und der kleinen Ton-Licht-Show im Goethesaal gekommen ist, dem kann ich den Besuch über die Feiertage nur wärmstens empfehlen“, so Schult.Ein besonderes Highlight zwischen den Jahren ist die Aufführung des Theater-Stücks „Eine Weihnachtsgeschichte“. Der Weihnachtsklassiker rund um die Geschichte des reichen und unterkühlten Geschäftsmannes Ebenezer Scrooge wird vom 27. bis 30. Dezember täglich um 16 Uhr im Goethesaal der Baumannshöhle gespielt. Für den Besuch des Höhlentheaters gelte laut Schult wiederum die 2G-Plus-Regelung.Weitere Informationen zu Öffnungszeiten, Theater-Tickets und den aktuellen Zutrittsregelungen stehen online unter www.harzer-hoehlen.de zur Verfügung.Die Rübeländer Tropfsteinhöhlen (Baumannshöhle und Hermannshöhle) gehören zu den ältesten und bekanntesten Schauhöhlen Deutschlands. Sie liegen inmitten der einzigartigen Naturkulisse des Harzes, eingebettet in das Tal der Bode, im Höhlenort Rübeland. Als geologisches Naturdenkmal sind sie in ihrer Art einzigartig und faszinierend: sie führen hinab in eine abenteuerliche Untertagewelt mit farbenprächtigen und fantasievollen Tropfsteinen. Weitere Informationen zu den Rübeländer Tropfsteinhöhlen sind unter www.harzer-hoehlen.de sowie Tel. 039454 – 49132 erhältlich.