Neu: KONTRASTREICH. Das Magazin für die Region Oberharz am Brocken

Oberharz am Brocken OT Rübeland

Geheimnisvoll, überraschend, nicht alltäglich – das sind die Geschichten, die hier „Oben im Harz“ erzählt werden. Geschichten von Menschen, die hier leben, arbeiten und die Region als touristische Akteure aktiv mitgestalten. Auf 54 Seiten gibt es diese nun zum Lesen und Genießen für zu Hause; unter oberharzinfo.de. ist das Magazin „KONTRASTREICH – HIER OBEN IM HARZ“ ab sofort bestellbar.Zu Wort kommen neben Akteuren der Ausflugsziele wie Harzdrenalin, Brockenbauer und Co. auch lokale Gastronomen sowie Menschen, die den Tourismus der Region aktiv begleiten und gestalten. So ist das KONTRASTREICH keine neue Imagebroschüre Oben im Harz, sondern vielmehr ein Ausdruck der Verbundenheit und Wertschätzung für die Region, in der man Stolz darauf ist, diese mit den Gästen teilen zu dürfen.Das KONTRASTREICH-Magazin kann ab sofort online unter www.oberharzinfo.de bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 039454-49110.