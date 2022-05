Den Oberharz am Brocken mit Kindern entdecken

Barfuß über saftig-grüne Bergwiesen toben, über am Wegesrand liegende Baumstämme balancieren, mit Stock und Stein kleine Bachläufe erkunden, die sich ihren Weg durch die urwüchsige Harzer Bergwildnis bahnen. In der Ferienregion Oberharz am Brocken sind kindlichem Forschersinn und der natürlichen Freude am Entdecken keine Grenzen gesetzt. Unter www.oberharzinfo.de gibt es vielseitige Tipps für den Natur-Urlaub mit Kindern, gespickt mit spannenden Erlebniszielen für die ganze Familie.Wer Kinder schon mal beim Spielen in der Natur beobachtet hat, der kann vor allem eines sehen: Unbeschwertheit und Ausgelassenheit beim Erkunden und Entdecken mit allen Sinnen. In der weitläufigen Oberharzer Naturlandschaft ist genau das möglich: ob als Pflanzen- und Tierentdecker, Kletterer, Minifloß- und Staudammbauer oder Wanderer. Für letzteres bietet das Stempelsammeln mit der Harzer Wandernadel zusätzlichen Anreiz. Spezielle Touren-Tipps für Familien mit Kindern dürfen dabei gerne auch mal querfeldein führen. Lässt man sich dann auch noch ein bisschen mehr Zeit als beim Erwachsenen-Wandern, dann hat man die Wanderlust bei Kindern schnell entfacht. Ausführliche Informationen zum Wandern mit Kindern in der Region Oberharz am Brocken sowie der Harzer Wandernadel gibt es unter www.oberharzinfo.de Abwechslung zwischendurch bieten spannende Ausflugsziele, ebenso mit Naturbezug. So führt die weltweit längste Hängebrücke ihrer Art, die Titan RT, direkt über das Rappbode-Staubecken mit einer einzigartigen Aussicht in die Harzer Naturlandschaft. In der Westernstadt Pullman City Harz taucht man in die „tierische“ Welt der Cowboys und Indianer ein und in den Rübeländer Tropfsteinhöhlen geht es für kleine Forscher bei einer Taschenlampenführung tief hinein in die sagenhafte Harzer Untertagewelt.Diese und viele weitere Erlebnisse für die ganze Familie gibt es online unter www.oberharzinfo.de . Ebenfalls hier zu finden sind naturnahe Unterkünfte, von individuellem Ferienhaus bis hin zu umfassendem Hotelangebot, die bequem online ausgesucht und gebucht werden können.