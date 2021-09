Alpakatouren, Stempel sammeln und Höhlen erforschen

Das Laub raschelt unter den Füßen, die kühle und klare Luft umspielt das Gesicht, der einzigartige Duft des Herbstes liegt in der Nase. Eine Zeit, die vor allem für Kinderaugen so einige Überraschungen bereithält. In der Tourismusregion Oberharz am Brocken warten in den Herbst-Ferien vielseitige Familien-Angebote zum aktiven Erkunden der Natur.Wer die herbstliche Landschaft Oben im Harz mit tierischer Begleitung entdecken möchte, der kann sich mit einem Alpaka vierbeinige Unterstützung holen. Die Sanssouci Alpakas Oberharz beheimaten im kleinen Harzort Tanne derzeit acht Exemplare der flauschigen Tiere. Bei einer persönlichen Kennlern-Zeit und anschließender Wanderung mit den Alpakas lernen Familien die freundlichen und aufgeschlossenen Wesen auf einmalige Art und Weise kennen. Und selbst kleine Wandermuffel werden dabei zum ausdauernden Läufer motiviert.Wenn dies an Motivation noch nicht ausreicht, können sich kleine und große Wanderer ausgestattet mit dem Stempelpass der Harzer Wandernadel zur königlichen Majestät krönen lassen. Voraussetzung ist ein gut gefülltes Stempelheft, das in den örtlichen Tourist-Informationen der Region erhältlich ist. Der Aufenthalt in den herbstlichen Harzer Bergen wird so zur erholsamen Gemeinsam-Zeit für die ganze Familie. Weitere Informationen zu den zahlreichen familienfreundlichen Wanderwegen in der Region Oberharz am Brocken findet man unter www.oberharzinfo.de Spielt das Wetter einmal nicht mit, sorgen überdachte Ausflugsziele wie die Westernstadt Pullman City Harz oder die Tropfsteinhöhlen Rübeland für erlebnisreiche Abwechslung. Bei Letzterer werden die jungen Harz-Besucher während der speziell für Kinder angebotenen Taschenlampenführungen selbst zum Höhlenforscher.In der völligen Dunkelheit der Höhle, mit einer Taschenlampe als einziger Lichtquelle, wird der Gang durch die atemberaubende Tropfsteinkulisse zum kleinen Abenteuer. Und ganz nebenbei erfahren sowohl Kinder als auch ihre erwachsenen Begleiter Einzigartiges und Wissenswertes rund um den Naturraum Höhle.Diese und viele weitere Erlebnisse für die ganze Familie sind online unter www.oberharzinfo.de zu finden. Hier kann auch direkt eine passende Unterkunft, von individuellem Ferienhaus bis hin zu umfassendem Hotelangebot, ausgesucht und online gebucht werden.