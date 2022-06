Am 15. Juni 2022 um 20:00 Uhr ist es wieder soweit: die neue Talkreihe »Zwei in einem Boot« geht im Haus des Gastes von Graal-Müritz in die zweite Runde.Bereits die Premiere im Mai war ein voller Erfolg. Es wird gemunkelt, dass der Applaus des Publikums, der durch den Gastauftritt des Comedians Leif Tennemann hervorging, noch immer im Saal nachhallt. Aber nun verziehen sich auch die letzten Lachfalten aus den Gesichtern und so wird es allerhöchste Zeit für eine neue Ausgabe im Juni.Dieses Mal kommt die Moderatorin und Ideengeberin Marion Petznick (Buchautorin und Wahl-Graal-Müritzerin) mit der bekannten Hamburgerin Caroline Kiesewetter ins Gespräch.Durch ihre Schauspiel- und Gesangsausbildung an dem renommierten »Rose Bruford College of Drama« in London, ist Caroline Kiesewetter als Schauspielerin, Musikerin und Sängerin künstlerisch sehr umfangreich aufgestellt. So stand sie unter anderem im Friedrichstadtpalast Berlin auf der Bühne, hatte mehrere TV-Auftritte (zum Beispiel in der ARD-Serie »Rote Rosen«) und lieh ihre Stimme schon vielen Filmfiguren als Synchronsprecherin. Auch als Jazzsängerin hat sie sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht.Was kaum jemand weiß: Hörbücher sind ihre große Leidenschaft und die Sammlung der Bücher, die sie mit ihrer Stimme interpretiert wird jährlich größer. Aktuell arbeitet sie an ihrer dritten musikalischen Auskopplung und steht zum vierten Mal, für das Stück »Dat Frollein Wunner« auf der wohl bekanntesten Bühne Deutschlands: dem Hamburger Ohnsorg Theater.Fabrizio Nurra wird erneut sein Können an der Gitarre beweisen und das Programm musikalisch umrahmen. Es darf sich also wieder auf einen abwechslungsreichen Abend voller spannender Fragen und Antworten gefreut werden.Wer vorab Fragen an Caroline Kiesewetter hat kann diese gern per E-Mail an marion.petznick@web.de senden. Diese werden dann in das Gespräch mit einfließen. Insofern sind dann nicht nur zwei, sondern alle in einem Boot bei der Talkreihe »Zwei in einem Boot« im Ostseeheilbad Graal-Müritz.