Am 21. Mai 2022 startet um 19:00 Uhr die neue Talkreihe »Zwei in einem Boot« im Haus des Gastes von Graal-Müritz.Bei diesem Format wird jeweils ein prominenter Gast von der Moderatorin eingeladen und dem Publikum auf unterhaltsame Weise vorgestellt. Das Besondere daran ist, dass den beiden »Etwas« miteinander verbindet. Dadurch sind sie sich nicht fremd und es kommt zu einem spannenden Austausch. Bildlich gesehen, sitzen also beide in einem Boot.Zum Auftakt der Reihe wird der Journalist und Verleger Leif Tennemann zu Gast sein. Dieser ist auch weit über die Grenzen von Mecklenburg-Vorpommern hinaus, mit seiner Comedyfigur Hausmeister ERWIN, bekannt. Die aufmerksamen NDR1 Radio Hörer:innen kennen ihn zudem auch mit seinem »Spaßtelefon«, welches bereits über 4.000 Sendungen (Deutschland-Rekord) fasst.Die Moderation übernimmt die Buchautorin und Wahl-Graal-Müritzerin Marion Petznick.Sie hatte nicht nur die Idee zu diesem neuen Format, sondern hat durch ihre literarische Arbeit bereits einige Berührungspunkte zu verschiedenen Prominenten.Musikalisch umrahmt wird der Abend durch Fabrizio Nurra an der Gitarre.Das Publikum kann sich ebenso in die Veranstaltung mit einbringen und vorab Fragen per E-Mail an marion.petznick@web.de senden. Diese werden dann in das Gespräch mit einfließen. Insofern sind dann nicht nur zwei, sondern alle in einem Boot bei der neuen Talkreihe im Ostseeheilbad Graal-Müritz.