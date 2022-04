Unser Ostseeheilbad - Ein Abend voller Geschichten und Me(e)hr

Am 23. April 2022 findet um 19:30 Uhr ein ganz besonderer und einmaliger Vortragsabend im Saal des »Haus des Gastes« von Graal-Müritz statt.



Starten wird dieser mit einem Überblick über die gesamte Geschichte der Ostseegemeinde.

Von der Entstehung der Küstenorte Graal und Müritz bis zu den Anfängen des Badebetriebes im 19. Jahrhunderts. Außerdem finden aufmerksame Zuhörende heraus, wie es zu dem Bindestrich im Ortstitel kam.



Heute ist Graal-Müritz ein beliebter Urlaubsort mit dem Titel Ostseeheilbad, das neben dem 5 km langen Strand mit seinem einzigartigen Rhododendronpark und dem zertifizierten Kurwald aufwartet. Der Vortrag beleuchtet also auch die touristischen Entwicklungen und die oben genannten Örtlichkeiten näher.



Anhand aussagekräftiger Fotos und Grafiken wird dies von der erfahrenen Ortsführerin Ulrike Bencard und Dr. Bernd Kuntze – ehemaliger »Kurdirektor« (respektive Geschäftsführer Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz) anschaulich wiedergegeben und präsentiert.



Das Publikum erfährt am Abend nicht nur Aufschlussreiches über die Historie, sondern auch Interessantes zu Kunst und Literatur aus dem Ort von Joachim Weyrich und zu den wiederkehrenden Sturmfluten von Winfried Pachnicke – beide langjährige Leiter des Heimatmuseums.



Alle oben genannten Personen haben eines gemeinsam: ihr Graal-Müritz-Wissensschatz ist außerordentlich wertvoll und sie wollen ihn mit den Einheimischen und zahlreichen Gästen teilen.



»Erleben Sie Graal-Müritz einst und heute – kommen Sie mit auf einen Streifzug durch eine spannende Zeit!«, mit diesen Worten lädt Event- und Marketingmitarbeiter Richard Vopel von der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz zum großen Vortragsabend ein.



Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei!